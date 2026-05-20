بعد 250 مباراة.. ديانج يودع الأهلي بعد مسيرة استمرت 7 سنوات

انتهت مسيرة المالي أليو ديانج مع الأهلي عقب خوض المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم.

وانتهى تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وشارك ديانج مع الأهلي أمام المصري في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وارتبط اسم ديانج خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف فالنسيا الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.

وجاءت ألقاب ديانج مع الأهلي كالآتي:

3 ألقاب من الدوري المصري

3 ألقاب من كأس مصر

4 ألقاب من دوري أبطال إفريقيا

4 ألقاب من السوبر المصري

لقبان من السوبر الإفريقي

كما حصد ديانج رفقة الأهلي على ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركاته بكأس العالم للأندية.