بعد 250 مباراة.. ديانج يودع الأهلي بعد مسيرة استمرت 7 سنوات

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 23:18

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - ديانج

انتهت مسيرة المالي أليو ديانج مع الأهلي عقب خوض المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم.

وانتهى تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

أخبار متعلقة:
لأول مرة منذ 2003.. الأهلي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا إلى الكونفدرالية.. الأهلي يهزم المصري بثنائية غير كافية العاشر في الدوري.. تريزيجيه يسجل أول أهداف مواجهة الأهلي ضد المصري تشكيل الأهلي - بلعمري والشحات أساسيان أمام المصري.. وزيزو على مقاعد البدلاء

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وشارك ديانج مع الأهلي أمام المصري في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وارتبط اسم ديانج خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف فالنسيا الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.

وجاءت ألقاب ديانج مع الأهلي كالآتي:

3 ألقاب من الدوري المصري

3 ألقاب من كأس مصر

4 ألقاب من دوري أبطال إفريقيا

4 ألقاب من السوبر المصري

لقبان من السوبر الإفريقي

كما حصد ديانج رفقة الأهلي على ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركاته بكأس العالم للأندية.

الأهلي ديانج
نرشح لكم
خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية مؤتمر توروب: عقدي ممتد لمدة موسمين.. وأرسلت لـ الأهلي خطتي للموسم الجديد عواد: حققت 10 ألقاب في 7 سنوات مع الزمالك.. وأبارك لصبحي ومهدي سليمان مهدي سليمان: أولى بطولاتي والقادم كله لنا بعد تتويج الدوري.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك السعيد: لم نكن لنصل إلى هنا لولا هؤلاء الدباغ: الزمالك موجود والجماهير تستحق لقب الدوري
أخر الأخبار
خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 24 دقيقة | الدوري المصري
17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 26 دقيقة | في المونديال
الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية 41 دقيقة | الدوري المصري
قائمة كأس العالم - ثلاثي مصري يشارك في كأس العالم للمرة الثانية 50 دقيقة | منتخب مصر
بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
أقطاي عبد الله لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لقائمة منتخب مصر في كأس العالم ساعة | في المونديال
مؤتمر توروب: عقدي ممتد لمدة موسمين.. وأرسلت لـ الأهلي خطتي للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
السعيد ومهدي وناصر.. 27 لاعبا أبطال الدوري لأول مرة مع الزمالك ساعة | تقرير في الجول
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529532/بعد-250-مباراة-ديانج-يودع-الأهلي-بعد-مسيرة-استمرت-7-سنوات