مهدي سليمان: أولى بطولاتي والقادم كله لنا

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

مهدي سليمان - إنبي ضد الزمالك

أبدى مهدي سليمان حارس الزمالك سعادته الغامرة بأول تتويج في مسيرته مع الزمالك.

الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا سيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة حسم الدوري المصري.

وقال مهدي سليمان في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "لا أعرف ماذا أقول بعد أول تتويج في مسيرتي".

وأضاف "هي أول بطولة لي مع الزمالك وأقول إن شاء الله كل اللي جاي هناخده".

حارس الزمالك أتم "أقول لجماهير الزمالك مبروك اللقب، وأنا عن نفسي لم أنم منذ 4 أيام بسبب خسارة نهائي الكونفدرالية".

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

