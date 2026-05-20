بعد تتويج الدوري.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 23:04

كتب : محمد سمير

جماهير الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

توج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 56 نقطة منفردا بالصدارة.

ووفقا للائحة رابطة الأندية يحصل بطل الدوري على مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد: اللاعبون يستحقون اللقب.. وجمهور الزمالك أحسن حاجة في الدنيا الدباغ: الزمالك موجود والجماهير تستحق لقب الدوري نهاية الحدوتة واللقب أبيض.. الزمالك بطلا لـ الدوري المصري للمرة الـ15 "استرجل من أجل كل من شاركونا نفس الحلم".. شاهد دخلة جماهير الزمالك ضد سيراميكا

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة السابعة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مهدي سليمان: أولى بطولاتي والقادم كله لنا السعيد: لم نكن لنصل إلى هنا لولا هؤلاء الدباغ: الزمالك موجود والجماهير تستحق لقب الدوري معتمد جمال: أهدي الدوري لـ محمد صبري مصطفى محمد: اللاعبون يستحقون اللقب.. وجمهور الزمالك أحسن حاجة في الدنيا لأول مرة منذ 2003.. الأهلي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا لائحة الشرف.. معتمد جمال ينضم لـ 12 مدربا توجوا مع الزمالك بـ الدوري المصري إلى الكونفدرالية.. الأهلي يهزم المصري بثنائية غير كافية
أخر الأخبار
مهدي سليمان: أولى بطولاتي والقادم كله لنا 6 دقيقة | الدوري المصري
بعد تتويج الدوري.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
السعيد: لم نكن لنصل إلى هنا لولا هؤلاء 15 دقيقة | الدوري المصري
الدباغ: الزمالك موجود والجماهير تستحق لقب الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
معتمد جمال: أهدي الدوري لـ محمد صبري 31 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد: اللاعبون يستحقون اللقب.. وجمهور الزمالك أحسن حاجة في الدنيا 36 دقيقة | الدوري المصري
لأول مرة منذ 2003.. الأهلي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا 36 دقيقة | الدوري المصري
لائحة الشرف.. معتمد جمال ينضم لـ 12 مدربا توجوا مع الزمالك بـ الدوري المصري 51 دقيقة | تقرير في الجول
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529530/بعد-تتويج-الدوري-تعرف-على-الجوائز-المالية-لـ-الزمالك