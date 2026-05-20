السعيد: لم نكن لنصل إلى هنا لولا هؤلاء

وجه عبد الله السعيد لاعب الزمالك رسالة لجماهير الفريق بعد التتويج ببطولة الدوري.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا سيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة حسم الدوري المصري.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لم نكن لنتخطى خسارة الكونفدرالية لولا دعم الجماهير".

وأضاف "تكاتفنا بعد الخسارة وتعهدنا بالتعويض، وتلك الجماهير كانت بحاجة إلى الفرحة".

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.