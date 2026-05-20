الدباغ: الزمالك موجود والجماهير تستحق لقب الدوري

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

عدي الدباغ يحتفل بهدف الزمالك الأول ضد سيراميكا كليوباترا

أعرب عدي الدباغ عن سعادته بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 56 نقطة منفردا بالصدارة.

وقال الدباغ عبر قناة أون سبورت: "أبارك لجماهير الزمالك والجهاز الفني وزملائي اللاعبين، الحمد لله الزمالك موجود وهذه الجماهير تستحق"

وشدد "لم يكن أمامنا سوى التحضير للفوز بالدوري عقب خسارة الكونفدرالية والحمد لله كلل الله تعبنا بالتتويج".

واختتم الدباغ تصريحاته "رسالتي لمحمد شحاتة أنه لاعب كبير والجميع قد يهدر ركلات ترجيح، وأبارك له على الدوري".

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة السابعة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.

