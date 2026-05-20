معتمد جمال: اللاعبون أبطال.. يلعبون مصابين وبعض المباريات لعبنا بمدافع واحد

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية - معتمد جمال

أهدى معتمد جمال مدرب الزمالك، لقب الدوري المصري لـ محمد صبري نجم الزمالك الراحل، ولوالده.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وقال معتمد جمال في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "لحمد لله، كان أهم شيء هو أن تعود الجماهير لمنازلها سعيدة".

وأتم تصريحاته المقتضبة "أهدي اللقب لروح محمد صبري، وروح والدي رحمهما الله".

وفي تصريحات لاحقة لمعتمد جمال مع قناة أون سبورت، قال: "كنت مكسوف من جمهور الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية، لكن الآن أستطيع التحدث. لم أشتك يوما من مشاكل الفريق سواء إصابات أو إلخ، لكن أود شكر اللاعبين لأنهم أبطال. هناك فارق بين الإجهاد العضلي والإصابات الحقيقية. بعض اللاعبين يلعبون مصابين فعلا ولم أكن أستطيع التحدث من قبل كي لا يستغل المنافسين هذا الكلام".

وأضاف "التعامل مع المشاكل المادية؟ قميص الزمالك كبير جدا ولو كنت في فريق آخر لكان الوضع صعب جدا، بالإضافة لأن معي 7 لاعبين كبار وقادة صنعوا الفارق معي. خلقنا الدوافع ونحن نتصدر الدوري منذ أكثر من شهرين. الفضل في ذلك كله للاعبين".

مدرب الزمالك أتم "في بعض المباريات لم نكن نملك لاعبين لخوض المباراة. مباراة كهرباء الإسماعيلية مثلا لم يكن لدي سوى الونش كقلب دفاع فجئنا بـ السيد أسامة لاعب الارتكاز في الأساس ووظفناه كقلب دفاع. أحمد خضري نفسه ليس ظهير أيسر ولكن لاعب وسط مثل إيشو ووظفناه في هذا المركز فأجاد".

وتوفي محمد صبري أسطورة الزمالك في شهر نوفمبر الماضي، لتلتف جماهير الزمالك حول الفريق وتطالبهم بإحراز اللقب وإهداء الدرع لروحه.

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

