مصطفى محمد: اللاعبون يستحقون اللقب.. وجمهور الزمالك أحسن حاجة في الدنيا

أبدى مصطفى محمد لاعب منتخب مصر سعادته بتتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.

وتواجد لاعب نانت الحالي والزمالك السابق في المدرجات لمؤازرة الأبيض خلال لقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مرحلة حسم الدوري.

وقال لاعب نانت الحالي والزمالك السابق عبر أون سبورت: "اللاعبون رجال وتعلموا مما سبق ويستحقون اللقب".

وأضاف "جمهور الزمالك أحسن حاجة في الدنيا".

ويستعد مصطفى محمد للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 إذ من المنتظر إعلانها خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن مصطفى محمد سبق وأن تواجد خلال مباراة الزمالك وبيراميدز الموسم الماضي وانتهت بتتويج الأبيض بلقب كأس مصر 2024-25.

وخلال مشواره مع الزمالك توج مصطفى محمد بـ 3 ألقاب وسجل 22 هدفا في 49 مباراة.