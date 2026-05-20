إلى الكونفدرالية.. الأهلي يهزم المصري بثنائية غير كافية

تغلب الأهلي على المصري بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ولم يكن الفوز كافيا للأهلي بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث لينتقل إلى الكونفدرالية.

ويغيب الأهلي عن دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2003.

وسجل محمود تريزيجيه هدفي الأهلي ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 53 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

وتجمد رصيد المصري عند 40 نقطة في المركز الخامس.

غياب لم يحدث منذ 23 عاما

وفشل الأهلي في التأهل لدوري أبطال إفريقيا موسم 2003 وتأهل وقتها إلى كأس الاتحاد الإفريقي.

ومنذ عام 2004 يلعب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كل موسم.

وخلال الـ 22 عاما لعب الأهلي الكونفدرالية ولكن بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا.

تريزيجيه الـ 11

سجل محمود تريزيجيه هدفي الأهلي أمام المصري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم من 21 مباراة خاضهم.

وسجل تريزيجيه ثلاثة أهداف في مجموعة التتويج بلقب الدوري بعدما سجل في شباك سموحة سابقا.

ووصل تريزيجيه إلى المساهمة التهديفية رقم 19 هذا الموسم خلال 32 مباراة خاضهم.

وبخلاف 11 هدفا في الدوري سجل تريزيجيه ستة أهداف في دوري أبطال إفريقيا.

كما نجح في تسجيل هدفا خلال كأس السوبر المصري.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط قوي من لاعبي الأهلي بحثا عن التسجيل المبكر، وأهدر أشرف بنشرقي فرصة تسجيل الأول في الثانية 40.

واستمر الأهلي في الضغط ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرا عن طريق محمود تريزيجيه في الدقيقة الثانية.

واستغل تريزيجيه خطأ دفاع المصري في تقدير الكرة وسدد على يسار محمود حمدي.

واستمرت سيطرة الأهلي على الكرة عقب الهدف لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المصري.

وباغت محمود حمادة دفاعات الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير.

وتوقفت المباراة بعد ذلك بسبب علاج أسامة زمراوي عقب كرة مشتركة مع إمام عاشور.

وتعرض ياسين مرعي للطرد المباشر في الدقيقة 38 بعد عرقلة منذر طمين المنفرد قبل منطقة الجزاء.

ودفع يس ترووب بهادي رياض في الدفاع بعد طرد ياسين مرعي، بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 40.

الشوط الثاني

دفع عماد النحاس بكريم بامبو قبل انطلاق الشوط الثاني بدلا من أسامة زمراوي لتدعيم الهجوم.

ونجح مصطفى شوبير في إنقاذ التعادل بالدقيقة 55 بعد خطأ دفاعي.

وأنقذ ياسر إبراهيم الكرة من على خط مرمى الأهلي في الدقيقة 64 قبل أن يعلن الحكم تسلل.

وهدأ اللقاء آخر 25 دقيقة مع تراجع لاعبي الأهلي للدفاع وسيطرة لاعبي المصري لكن دون خطورة حقيقية على مرمى شوبير.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 86 بسبب لمسة يد بعد تمريرة من أليو ديانج.

وعاد أمين عمر لتقنية الفيديو احتسب ركلة الجزاء.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني للأهلي وهذه المرة من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وحصل محمود تريزيجيه على جائزة رجل المباراة.