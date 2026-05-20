نهاية الحدوتة واللقب أبيض.. الزمالك بطلا لـ الدوري المصري للمرة الـ15

بعد أشهر من القتال، وصراع ثلاثي حتى اللحظة الأخيرة، الزمالك يتوج بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة حسم لقب الدوري المصري.

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة السابعة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

قبل المباراة

جماهير الزمالك دخلت مدرجات استاد القاهرة قبل ساعات من بداية اللقاء، ورفعت اللافتات للاعبين بمجرد دخولهم لإجراء الإحماء.

ومع بداية المباراة، خصصوا دخلة جديدة يحثون فيها اللاعبين على القتال لـ "آخر نفس".

أما خارج الملعب، فكان درع الدوري يتحضر داخل طائرة هيليكوبتر في انتظار تحديد وجهته، إما استاد القاهرة،، أو الدفاع الجوي، أو برج العرب.

التشكيل

بدأ معتمد جمال اللقاء بتشكيل اضطراري، تواجد فيه الشاب السيد أسامة كقلب دفاع لثالث مرة فقط في مسيرته ببطولة الدوري، وذلك بسبب إصابة محمود حمدي "الونش"، ومحمد إسماعيل وغيابهما عن المباراة.

من جهة أخرى، بدأ الزمالك بـ جوان بيزيرا كأساسي، وتواجد محمد السيد في وسط الملعب مع البدء بـ محمد عواد على حساب مهدي سليمان حارس المرمى المصاب كذلك.

في الجانب الآخر، بدأ علي ماهر بـ فخري لاكاي في قلب الهجوم، فيما بدأ بثلاثي قلوب دفاع مكون من سعد سمير، ورجب نبيل، وأحمد عابدين.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بقوة، وكاد شيكو بانزا يسجل الأول في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من سعد سمير، لتصل الكرة إلى عبد الله السعيد الذي مرر الكرة إلى شيكو بانزا الذي انفرد وسدد في المرمى، لكن رجب نبيل يتألق وينقذ الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة السابعة، جاء الهدف الأول للزمالك. طولية تحصل عليها عدي الدباغ على الجهة اليمنى قبل سعد سمير وانفرد وسدد في المرمى مسجلا الأول.

الهدف هو العاشر لـ عدي الدباغ بقميص الزمالك في الدوري هذا الموسم، والـ14 بمختلف البطولات.

استفاقة سيراميكا

سيراميكا كليوباترا استفاق بعد بداية الزمالك القوية، وهددوا مرمى محمد عواد أكثر من مرة.

محمد رضا "بوبو" سدد أولا في الدقيقة الـ12 لكن تصدى لها محمد عواد بثبات.

وفي الدقيقة الـ13 تحصل شيكو بانزا على إنذار بعد ضرب بدون كرة للاعب سيراميكا.

وسدد بوبو مجددا في الدقيقة الـ15 كرة أكثر خطورة، لكن عواد حولها إلى ركنية هذه المرة.

عودة بيضاء

عبد الله السعيد أرسل طولية ساقطة بشكل رائع في الدقيقة الـ19، حولها جوان بيزيرا برأسية فوق المرمى بقليل.

وبعد فترة من الهدوء النسبي في المباراة، تدخل علي ماهر في الدقيقة الـ31 لتعديل الأوضاع وأجرى أولى التبديلات بدخول حسين السيد بدلا من كريم الدبيس.

وفي الدقيقة الـ36، كاد الزمالك يسجل هدفا ثانيا بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ ثم سدد لكن فوق المرمى.

جوان بيزيرا انفرد كذلك في الدقيقة الـ45 ودخل منطقة الجزاء وسدد لكن في يد محمد بسام، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك.

الشوط الثاني

بدأ معتمد جمال الشوط الثاني بتبديل ثان، فدخل جاستن أرثل بدلا من سعد سمير.

الـVAR يقلب المباراة

وبدأ الزمالك الشوط بقوة كذلك، فسجل شيكو بانزا هدفا ثانيا بعدما قطع الكرة من رجب نبيل وانفرد وراوغ محمد بسام وسجل في المرمى.

الحكم ساشا ستيجمان عاد لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف بسبب مخالفة من شيكو بانزا ضد رجب نبيل.

وفي الدقيقة الـ53 تحصل حسين السيد على ركلة جزاء بعد طولية سبق فيها محمد عواد ولمس الكرة وتعرض لعرقلة ليحتسبها الحكم الألماني ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا.

أحمد بلحاج تقدم لتسديد ركلة الجزاء، لكن محمد عواد كان له رأي آخر فتألق وتصدى لركلة الجزاء ببراعة.

توقفت المباراة لبضعة دقائق بداية من الدقيقة الـ61 بسبب تلقي محمد عواد للعلاج، ثم بسبب تلقي فخري لاكاي للعلاج.

وفي الدقيقة الـ68 كاد بيزيرا يسجل الهدف الثاني بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء واخترق وسدد بوجه قدمه الخارجي بجانب القائم.

علي ماهر تدخل مجددا في الدقيقة الـ69 ودفع بـ عمرو قلاوة بدلا من أحمد بلحاج.

معتمد جمال رد بدوره في الدقيقة الـ72 ودفع بـ ناصر منسي بدلا من جوان بيزيرا المصاب منذ منتصف الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ83 دفع معتمد جمال بثاني تبديلاته بدخول أحمد ربيع بدلا من عبد الله السعيد.

الحكم احتسب 8 دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع، وفي الدقيقة الـ93 دفع معتمد جمال بكلا من أدم كايد، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلا من شيكو بانزا، ومحمد السيد، لتبدأ الاحتفالات على خط التماس على دكة بدلاء الزمالك.

ومع انتهاء الوقت، أعلن الحكم ساشا ستيجمان انتهاء المبارة، ليتوج الزمالك بطلا لـ الدوري المصري للمرة الـ15، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.