بيراميدز ينتصر على سموحة ويحجز المركز الثاني وبطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

انتصر بيراميدز بنتيجة 2-1 على سموحة في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

سجل لبيراميدز كل من محمود زلاكة وناصر ماهر، فيما سجل لسموحة هشام عادل.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 53 نقطة أنهى بها الموسم في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الزمالك.

وتأهل بيراميدز للموسم الرابع على التوالي إلى دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل الوصافة في الدوري للموسم الرابع تواليا أيضا.

فيما ظل سموحة سابعا برصيد 31 نقطة ودون فوز في المرحلة النهائية.

التشكيل

بدأ مروان حمدي في الهجوم بدلا من فيستون ماييلي.

فيما بدأ حسام أشرف أساسيا في هجوم سموحة.

وصف المباراة

في الدقيقة 20 طالب لاعبو بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود التحام هوائي بين مروان حمدي ومحمد دبش.

وفي الدقيقة 23 سجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف التقدم لبيراميدز برأسية قوية بعد عرضية أحمد عاطف "قطة".

وأجرى سموحة تغييرا بمشاركة هشام عادل بدلا من يوسف عفيفي في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 45+2 سجل البديل هشام عادل بتصويبة أرضية على يسار الشناوي هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني منعت العارضة تصويبة مدوية من مروان حمدي في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 60 عاد محمود ناجي لتقنية الفيديو بعد مطالبات بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء، لكن رفض احتسابها.

وبعد 5 دقائق احتسب ناجي ركلة جزاء لبيراميدز بعد تعرض ناصر ماهر لعرقلة.

ناصر ماهر انبرى للركلة الجزائية وسددها في منتصف المرمى مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 67.

ورفع ناصر رصيده التهديفي لـ 9 أهداف هذا الموسم كأفضل موسم تهديفي له في الدوري المصري على الإطلاق متفوقا على موسم 2019-2020 الذي سجل خلاله 7 أهداف مع سموحة.

وفي الدقيقة 74 مرت رأسية مروان حمدي بجوار القائم الأيمن.

