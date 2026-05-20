العاشر.. عدي الدباغ يسجل الأول ضد سيراميكا كليوباترا

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا حاليا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة حسم البطل في الدوري المصري.

تقدم عدي الدباغ للزمالك في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

هدف المهاجم الفلسطيني جاء بعد كرة طولية، قطعها من أمام سعد سمير لينفرد ويسدد مسجلا الهدف الأول في المرمى.

ووصل صاحب الـ27 عاما إلى الهدف العاشر بقميص الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم.

وبشكل عام، وصل الدباغ إلى 14 هدفا هذا الموسم بقميص الزمالك منذ وصوله بداية الموسم.

ويحتاج الزمالك لنقطة على الأقل في اللقاء للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه.