العاشر.. عدي الدباغ يسجل الأول ضد سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 20:38

كتب : FilGoal

عدي الدباغ يحتفل بهدف الزمالك الأول ضد سيراميكا كليوباترا

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا حاليا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة حسم البطل في الدوري المصري.

تقدم عدي الدباغ للزمالك في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف سبب غياب الونش عن الزمالك ضد سيراميكا تشكيل سيراميكا كليوباترا – خماسي دفاعي.. ولاكاي يقود الهجوم ضد الزمالك تشكيل الزمالك – السيد أسامة أساسي.. وفتوح بديل ضد سيراميكا كليوباترا في الجول يكشف سبب إيقاف القيد الـ 18 على الزمالك

هدف المهاجم الفلسطيني جاء بعد كرة طولية، قطعها من أمام سعد سمير لينفرد ويسدد مسجلا الهدف الأول في المرمى.

ووصل صاحب الـ27 عاما إلى الهدف العاشر بقميص الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم.

وبشكل عام، وصل الدباغ إلى 14 هدفا هذا الموسم بقميص الزمالك منذ وصوله بداية الموسم.

ويحتاج الزمالك لنقطة على الأقل في اللقاء للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه.

الدوري المصري الزمالك عدي الدباغ
نرشح لكم
لأول مرة منذ 2003.. الأهلي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا لائحة الشرف.. معتمد جمال ينضم لـ 12 مدربا توجوا مع الزمالك بـ الدوري المصري إلى الكونفدرالية.. الأهلي يهزم المصري بثنائية غير كافية نهاية الحدوتة واللقب أبيض.. الزمالك بطلا لـ الدوري المصري للمرة الـ15 بيراميدز ينتصر على سموحة ويحجز المركز الثاني وبطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا العاشر في الدوري.. تريزيجيه يسجل أول أهداف مواجهة الأهلي ضد المصري "استرجل من أجل كل من شاركونا نفس الحلم".. شاهد دخلة جماهير الزمالك ضد سيراميكا في الجول يكشف سبب غياب الونش عن الزمالك ضد سيراميكا
أخر الأخبار
مصطفى محمد: اللاعبون يستحقون اللقب.. وجمهور الزمالك أحسن حاجة في الدنيا 59 ثاتيه |
لأول مرة منذ 2003.. الأهلي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا دقيقة | الدوري المصري
لائحة الشرف.. معتمد جمال ينضم لـ 12 مدربا توجوا مع الزمالك بـ الدوري المصري 16 دقيقة | تقرير في الجول
إلى الكونفدرالية.. الأهلي يهزم المصري بثنائية غير كافية 20 دقيقة | الدوري المصري
نهاية الحدوتة واللقب أبيض.. الزمالك بطلا لـ الدوري المصري للمرة الـ15 31 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز ينتصر على سموحة ويحجز المركز الثاني وبطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا 42 دقيقة | الدوري المصري
العاشر.. عدي الدباغ يسجل الأول ضد سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
العاشر في الدوري.. تريزيجيه يسجل أول أهداف مواجهة الأهلي ضد المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529521/العاشر-عدي-الدباغ-يسجل-الأول-ضد-سيراميكا-كليوباترا