العاشر في الدوري.. تريزيجيه يسجل أول أهداف مواجهة الأهلي ضد المصري

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

احتفال هدف محمود تريزيجيه - الأهلي ضد المصري

افتتح محمود حسن "تريزيجيه" أهداف مواجهة الأهلي ضد المصري في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم من 21 مباراة خاضهم.

ويستضيف استاد برج العرب مواجهة المصري ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

وسجل تريزيجيه ثاني أهدافه في مجموعة التتويج بلقب الدوري بعدما سجل في شباك سموحة سابقا.

واستلم تريزيجيه الكرة في الدقيقة الثانية مبكرا بعد خطأ من مدافعي المصري ليسددها داخل شباك محمود حمدي.

ووصل تريزيجيه إلى المساهمة التهديفية رقم 18 هذا الموسم خلال 32 مباراة خاضهم.

وبخلاف 10 أهداف في الدوري سجل تريزيجيه ستة أهداف في دوري أبطال إفريقيا.

كما نجح في تسجيل هدفا خلال كأس السوبر المصري.

الأهلي تريزيجيه المصري
