"استرجل من أجل كل من شاركونا نفس الحلم".. شاهد دخلة جماهير الزمالك ضد سيراميكا

خصصت جماهير الزمالك دخلتها قبل لقاء سيراميكا كليوباترا لمجموع من رموز الفريق الجماهيرية.

وصنعت جماهير الزمالك لافتة كبيرة لمجموعة من رموز نادي الزمالك الجماهيرية، رفعتها أثناء دخول اللاعبين للإحماء.

وكتب الجمهور رسالة للاعبين تحت اللافتة مكتوب فيها "استرجل من أجل كل من شاركونا نفس الحلم، نفس الألم والأمل".















































































ومع بداية المباراة، رفعت جماهير الزمالك لافتة مكتوب عليها "لآخر نفس".

ويلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا حاليا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة حسم البطل في الدوري المصري.

ويحتاج الزمالك لنقطة على الأقل في اللقاء للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه.