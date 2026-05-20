يويفا يعلن تغييرات جذرية في بطولاته بدءا من 2028

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تغييرات جذرية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية وكذلك نظام التصفيات المؤهل لبطولتي كأس العالم ويورو.

وسيبدأ التغيير الجديد في العمل بدءا من بعد بطولة أوروبا 2028.

ويهدف هذا التغيير الهيكلي الكبير إلى زيادة القدرة التنافسية لكرة القدم الدولية.

وبدءا من موسم 2028-29 في دوري الأمم الأوروبية ستتحول التصنيفات من 4 لـ 3 وهي (أ) و(ب) و(ج).

وسيضم كل تصنيف 3 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

فيما سيعتمد نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم واليورو على مستويين، الأولى يضم 36 منتخبا، فيما سيضم المستوى الثاني 18-19 منتخبا.

وأوضح ألكسندر تشيفرين أن هذا النظام سيقلل عدد المباريات الأقل أهمية.

وسيتم التصديق على هذا القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر المقبل.