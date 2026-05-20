يويفا يعلن تغييرات جذرية في بطولاته بدءا من 2028

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 19:50

كتب : FilGoal

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تغييرات جذرية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية وكذلك نظام التصفيات المؤهل لبطولتي كأس العالم ويورو.

وسيبدأ التغيير الجديد في العمل بدءا من بعد بطولة أوروبا 2028.

ويهدف هذا التغيير الهيكلي الكبير إلى زيادة القدرة التنافسية لكرة القدم الدولية.

أخبار متعلقة:
عمدة مدريد: أتلتيكو واجه يويفا.. والحكم نفذ هذه الإرادة يويفا يرفض احتجاج برشلونة على الأخطاء التحكيمية في مواجهة أتلتيكو مدريد "ملعب واحد يستوفي الشروط".. يويفا يهدد بسحب استضافة يورو 2032 من إيطاليا بعد شهرين من الواقعة.. يويفا يعلن إيقاف بريستياني 6 مباريات

وبدءا من موسم 2028-29 في دوري الأمم الأوروبية ستتحول التصنيفات من 4 لـ 3 وهي (أ) و(ب) و(ج).

وسيضم كل تصنيف 3 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

فيما سيعتمد نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم واليورو على مستويين، الأولى يضم 36 منتخبا، فيما سيضم المستوى الثاني 18-19 منتخبا.

وأوضح ألكسندر تشيفرين أن هذا النظام سيقلل عدد المباريات الأقل أهمية.

وسيتم التصديق على هذا القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر المقبل.

يويفا الاتحاد الأوروبي دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي قائمة سويسرا - تشاكا يقود الوسط.. و17 لاعبا من 2022 في كأس العالم 2026 موندو ديبورتيفو: منتخب إسبانيا لن يخاطر بـ يامال أمام كاب فيردي والسعودية رحلة الملك (5) - صلاح "الأفضل في العالم" محتل مانشستر.. ومفاوضات موسمية ريكورد: تشافي يدخل ضمن المرشحين لتدريب بنفيكا خلفا لـ مورينيو رومانو يكشف تفاصيل اتفاق إنتر مع كيفو على تجديد تعاقده مواعيد مباريات الأربعاء 20 مايو - حسم اللقب في مصر.. ونهائي الدوري الأوروبي تصدر المشاهدات العالمية وتراجع إسلاموفوبيا.. تأثير صلاح لم يقف عند حدود الملعب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - القرعة تقود الجزائر لربع النهائي وكأس العالم على حساب غانا ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 2 ساعة | الدوري المصري
17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 2 ساعة | في المونديال
الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية 3 ساعة | الدوري المصري
قائمة كأس العالم - ثلاثي مصري يشارك في كأس العالم للمرة الثانية 3 ساعة | منتخب مصر
بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أقطاي عبد الله لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 3 ساعة | في المونديال
مؤتمر توروب: عقدي ممتد لمدة موسمين.. وأرسلت لـ الأهلي خطتي للموسم الجديد 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد
/articles/529517/يويفا-يعلن-تغييرات-جذرية-في-بطولاته-بدءا-من-2028