انتهت حسم الدوري - المصري (0)-(2) الأهلي

يواجه المصري فريق الأهلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة بينما حسم المصري المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------

نهاية المباراة

ق89 جوووول تريزيجيه من ركلة جزاء

ق87 احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق86 مطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع المصري

ق64 إنقاذ ياسر إبراهيم للكرة من على خط المرمى

ق55 شوبير يمنع التعادل بعد خطأ دفاعي

مشاركة كريم بامبو بدلا من أسامة زمراوي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 خروج الشحات ومشاركة هادي رياض

ق38 طرد ياسين مرعي

ق28 إصابة لطاهر محمد بعد كرة مشتركة مع العش

ق25 إصابة الزمراوي بعد كرة مشتركة مع إمام عاشور

ق24 تسديدة محمود حمادة تمر بجوار القائم الأيمن لشوبير

ق22 تسديدة قوية من طاهر محمد لكن أعلى العارضة

ق15 سيطرة من الأهلي لكن دون خطورة على المرمى

ق2 جوووول تريزيجيه

ق1 أشرف بنشرقي يهدر الأول

انطلاق المباراة