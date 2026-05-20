انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة وحسم لقب الدوري المصري.

الزمـــــــــــــالك بطلا لـ الدوري المصري

نـــــــــــــــــــــــهاية المباراة بفوز الزمالك

8 دقائق وقت بدلا من ضائع

ق. 83 أحمد ربيع يشارك بدلا من عبد الله السعيد.

ق. 72 ناصر منسي يشارك بدلا من جوان بيزيرا في تشكيل الزمالك.

ق. 69 تبديل ثالث لسيراميكا بدخول عمرو قلاوة بدلا من أحمد بلحاج.

ق. 68 أوووه بيزيرا يهدر مجددا بعد كرة استلمها على حدود منطقة الجزاء واخترق وسدد بوجه قدمه الخارجي بجانب القائم.

ق. 65 فخري لاكاي يغادر الملعب مصابا.

ق. 55 محمد عواااد يتصدى لركلة الجزاء.

ق. 53 أوووه ركلة جزاء لـ سيراميكا كليوباترا بعد عرقلة من عواد لـ حسين السيد.

ق. 47 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، حكم المباراة يلغي الهدف بسبب مخالفة من شيكو بانزا ضد رجب نبيل.

ق. 45 جووووول ثاااااني للزمالك. شيكو بانزا يقطع الكرة من رجب نبيل وينفرد ويراوغ محمد بسام ويسجل الثاني.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول جاستن أرثل بدلا من سعد سمير.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 أووووه بيزيرا ينفرد بالمرمى ويسدد لكن ضعيفة في يد بسام.

ق. 36 محمد السيد يراوغ ويدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن فوق المرمى.

ق. 31 تبديل أول لسيراميكا كليوباترا بدخول حسين السيد بدلا من كريم الدبيس.

ق. 19 طولية رائعة من السعيد يحولها بيزيرا برأسية فوق المرمى بقليل.

ق. 15 تصويبة جديدة من بوبو يحولها محمد عواد إلى ركنية.

ق. 13 إنذار أول لـ شيكو بانزا بسبب ضرب من غير كرة.

ق. 12 تصويبة قوية من بوبو يمسكها عواد بثبات

ق. 7 جوووول أوووول للزمالك عن طريق عدي الدباغ بعد خطأ من سعد سمير ليقطع الكرة وينفرد ويسدد في المرمى.

ق. 4 أوووه بعد خطأ من سعد سمير، عبد الله السعيد يمرر الكرة إلى شيكو بانزا الذي ينفرد ويسدد في المرمى، لكن رجب نبيل ينقذ الكرة من على خط المرمى.

بداية المباراة