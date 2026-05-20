تشكيل الأهلي - بلعمري والشحات أساسيان أمام المصري.. وزيزو على مقاعد البدلاء

يبدأ يوسف بلعمري في التشكيل الأساسي لفريق الأهلي لمواجهة المصري، كما عاد ياسر إبراهيم.

ويواجه الأهلي فريق المصري على استاد برج العرب في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

وشهد التشكيل ظهور مصطفى شوبير أساسيا واستمرار جلوس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء.

كما عاد يوسف بلعمري إلى التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب أحمد نبيل كوكا عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويجلس أحمد سيد زيزو على مقاعد البدلاء بينما يبدأ حسين الشحات في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمود تريزيجيه

الهجوم: أشرف بنشرقي - طاهر محمد - حسين الشحات

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي: محمد الشناوي - أحمد رمضان - محمد بن رمضان - محمد شريف - محمد شكري - هادي رياض - أليو ديانج - أحمد زيزو - مروان عثمان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

وحسم المصري المركز الخامس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن سيراميكا صاحب المركز الرابع و4 نقاط عن إنبي صاحب المركز السادس.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.