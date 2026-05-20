تشكيل المصري - منذر طمين مهاجم أمام الأهلي.. والساعي وبامبو على دكة البدلاء

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

منذر طمين لاعب المصري ضد سموحة

يبدأ منذر طمين في مركز المهاجم بالتشكيل الأساسي لفريق المصري أمام الأهلي.

ويواجه المصري فريق الأهلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ودفع عماد النحاس المدير الفني بالثنائي أسامة الزمراوي وعبد الرحيم دغموم في التشكيل الأساسي.

وشهد تشكيل المصري خروج صلاح محسن من القائمة لعدم التعافي من الإصابة.

بينما يجلس الثنائي كريم بامبو وعمر الساعي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: مصطفى العش - باهر المحمدي - خالد صبحي - كريم العراقي.

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - أحمد القرموطي

الهجوم: أسامة الزمراوي - منذر طمين - عبد الرحيم دغموم

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت - حسن علي - كريم بامبو - محمد الشامي - عمرو السعداوي - عميد صوافطه - كينجسلي إيدوو - محمد هاشم - عمر الساعي.

وحسم المصري المركز الخامس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن سيراميكا صاحب المركز الرابع و4 نقاط عن إنبي صاحب المركز السادس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

