التشكيل – مروان حمدي يقود بيراميدز.. وحسام أشرف أساسي مع سموحة

يبدأ مروان حمدي في هجوم بيراميدز لمواجهة سموحة في لقاء يجمع الفريقين في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في لقاء يبدأ في الثامنة مساءً.

ويجلس فيستون ماييلي وعودة فاخوري على مقاعد بدلاء بيراميدز.

في المقابل يغيب أحمد ميهوب عن حراسة مرمى سموحة ضد بيراميدز فريقه المُعار منه، ويبدأ حسام أشرف وعبده يحيى في هجوم الفريق الملقب بـ الموج الأزرق.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف "قطة" – وليد الكرتي

الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – مروان حمدي – ناصر ماهر

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم- عودة فاخوري - إيفرتون دا سيلفا - حامد حمدان - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: حسين تيمور

الدفاع: هشام حافظ – محمد دبش – محمد رجب - محمد مصطفى

الوسط: عمرو السيسي – يوسف عفيفي – خالد الغندور

الهجوم: سمير فكري – حسام أشرف – عبده يحيى

وعلى مقاعد البدلاء: الهاني سليمان – عماد فتحي – إسلام عطية – هشام عادل – حازم سعيد – إيمانويل – هادي عامر حسين – أحمد علي – الحبيب أحمد حسن.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

ويحتاج السماوي للفوز وانتظار خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا من أجل الفوز بلقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه.

فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.