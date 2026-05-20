التشكيل – مروان حمدي يقود بيراميدز.. وحسام أشرف أساسي مع سموحة

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 18:46

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز

يبدأ مروان حمدي في هجوم بيراميدز لمواجهة سموحة في لقاء يجمع الفريقين في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في لقاء يبدأ في الثامنة مساءً.

ويجلس فيستون ماييلي وعودة فاخوري على مقاعد بدلاء بيراميدز.

في المقابل يغيب أحمد ميهوب عن حراسة مرمى سموحة ضد بيراميدز فريقه المُعار منه، ويبدأ حسام أشرف وعبده يحيى في هجوم الفريق الملقب بـ الموج الأزرق.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف "قطة" – وليد الكرتي

الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – مروان حمدي – ناصر ماهر

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم- عودة فاخوري - إيفرتون دا سيلفا - حامد حمدان - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: حسين تيمور

الدفاع: هشام حافظ – محمد دبش – محمد رجب - محمد مصطفى

الوسط: عمرو السيسي – يوسف عفيفي – خالد الغندور

الهجوم: سمير فكري – حسام أشرف – عبده يحيى

وعلى مقاعد البدلاء: الهاني سليمان – عماد فتحي – إسلام عطية – هشام عادل – حازم سعيد – إيمانويل – هادي عامر حسين – أحمد علي – الحبيب أحمد حسن.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

ويحتاج السماوي للفوز وانتظار خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا من أجل الفوز بلقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه.

فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.

بيراميدز سموحة التشكيل
نرشح لكم
لأول مرة منذ 2003.. الأهلي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا لائحة الشرف.. معتمد جمال ينضم لـ 12 مدربا توجوا مع الزمالك بـ الدوري المصري إلى الكونفدرالية.. الأهلي يهزم المصري بثنائية غير كافية نهاية الحدوتة واللقب أبيض.. الزمالك بطلا لـ الدوري المصري للمرة الـ15 بيراميدز ينتصر على سموحة ويحجز المركز الثاني وبطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا العاشر.. عدي الدباغ يسجل الأول ضد سيراميكا كليوباترا العاشر في الدوري.. تريزيجيه يسجل أول أهداف مواجهة الأهلي ضد المصري "استرجل من أجل كل من شاركونا نفس الحلم".. شاهد دخلة جماهير الزمالك ضد سيراميكا
أخر الأخبار
لائحة الشرف.. معتمد جمال ينضم لـ 12 مدربا توجوا مع الزمالك بـ الدوري المصري 15 دقيقة | تقرير في الجول
إلى الكونفدرالية.. الأهلي يهزم المصري بثنائية غير كافية 19 دقيقة | الدوري المصري
نهاية الحدوتة واللقب أبيض.. الزمالك بطلا لـ الدوري المصري للمرة الـ15 30 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز ينتصر على سموحة ويحجز المركز الثاني وبطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا 41 دقيقة | الدوري المصري
العاشر.. عدي الدباغ يسجل الأول ضد سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
العاشر في الدوري.. تريزيجيه يسجل أول أهداف مواجهة الأهلي ضد المصري 2 ساعة | الدوري المصري
"استرجل من أجل كل من شاركونا نفس الحلم".. شاهد دخلة جماهير الزمالك ضد سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب الونش عن الزمالك ضد سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529509/التشكيل-مروان-حمدي-يقود-بيراميدز-وحسام-أشرف-أساسي-مع-سموحة