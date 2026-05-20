التغيير الأول.. الكونغو الديمقراطية تعلن ضم لاعبا جديدا لتعويض غياب بوشيري

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 18:21

كتب : FilGoal

الكونغو ضد جامايكا

أعلن منتخب الكونغو الديمقراطية استبعاد روكي بوشيري من قائمة كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وسينضم آرون تشيبولا لاعب كليمارنوك بدلا منه في المونديال.

أخبار متعلقة:
قائمة الكونغو الديمقراطية – ماييلي وويسا على رأس الهجوم لكأس العالم كأس الأمم للناشئين - وفا حكما لمواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية منافس مصر – لاعب بلجيكا يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية بعد لعبه باسم بلجيكا.. نجم أياكس الشاب يختار تمثيل الكونغو الديمقراطية

وجاءت قائمة الكونغو الديمقراطية

"أعلن الاتحاد الكونغولي غياب روكي بوشيري عن كأس العالم 2026 بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراته الأخيرة مع ناديه.

ولإكمال قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعبا، استدعى الجهاز الفني آرون تشيبولا، لاعب نادي كيلمارنوك، كبديل.

ويتمنى الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الشفاء العاجل لروكي بوشيري".

وتعرض بوشيري للإصابة خلال مباراة فريقه ضد مازرويل في الجولة الأخيرة من الدوري الاسكتلندي في وتر أكيليس.

وانضم آرون تشيبولا لاعب وسط كليمارنوك الاسكتلندي لقائمة الفهود في كأس العالم تحت قيادة سيباستيان ديسابر المدير الفني.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو (إف سي نوه – أرمينيا) - ليونيل مباسي (لو هافر – فرنسا) – ماتيو إيبولو ( ستاندرادليج – بلجيكا)

خط الدفاع: شانسيل مبيمبا (ليل – الفرنسي) – آرون وان – بيساكا (وست هام – إنجلترا) – أكسيل توانزيبي (بيرنلي – إنجلترا) – آرثو ماسواكو (لانس – فرنسا) – جيديون كالولو (لوريان – فرنسا) – ديلان باتوبينسيكا (لاريسا – اليونان) – ستيف كابوادي (ويدزي لودز – بولندا)

خط الوسط: نوح ساديكي (سندرلاند – إنجلترا) – صامويل موتوسامي (أتروميتوس – اليونان) – إيدو كايمبي (واتفورد – إنجلترا) – نجالاييل موكاو (ليل – فرنسا) – تشارلز بيكل (إسبانيول – إسبانيا) – ثيو بونجوندا (سبارتاك – روسيا) – ناتانايل مبوكو (مونبيلييه – فرنسا) – بريان سيبينجا (كاستيلون – إسبانيا) – جايل كاكوتا (لاريسا – اليونان) - آرون تشيبولا (كليمارنوك– اسكتلندا)

خط الهجوم: يوان ويسا (نيوكاسل – إنجلترا) – سيدريك باكامبو (ريال بيتيس – إسبانيا) – سيمون بانزا (الجزيرة – الإمارات) – فيستون ماييلي (بيراميدز) – ميسشاك إيليا (ألانيا سبور – تركيا)

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة 11 بجانب كل من البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

الكونغو الديمقراطية قائمة الكونغو الديمقراطية قوائم كأس العالم
نرشح لكم
قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين.. بروس يضم 55 لاعبا ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم قائمة السنغال - ماني على رأس اختيارات باب ثياو في كأس العالم شقيق حمزة عبد الكريم لـ في الجول: أشكر التوأم.. وسيكون على قدر المسؤولية في كأس العالم بعد انضمامه لقائمة كأس العالم.. عبد المنعم: الحلم تحقق بالصبر آس: فيفا يدرس مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64 رباعي لأول مرة مع حسام حسن ولاعب يعود بعد فترة في قائمة كأس العالم 17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 أقطاي عبد الله لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
أخر الأخبار
"صدمت وشعرت بخيبة أمل".. ماجواير يعلن غيابه عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيليجراف: فودين وبالمر يغيبان عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد التتويج بلقب الدوري.. تطبيق زملكاوي يعلن تخصيص إيراداته لحل أزمة القيد ساعة | الدوري المصري
رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول ساعة | تقرير في الجول
مباشر الدوري السعودي - النصر (2)-(0) ضمك والفيحاء (0)-(1) الهلال.. ركلة جزااااء 2 ساعة | سعودي في الجول
وصول 17 لاعبا.. بدء معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم 2026 2 ساعة | منتخب مصر
قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين.. بروس يضم 55 لاعبا ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
بعد تأهل تاريخي.. أمير عزمي مجاهد يرحل من تدريب أبو قير للأسمدة 2 ساعة |
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529508/التغيير-الأول-الكونغو-الديمقراطية-تعلن-ضم-لاعبا-جديدا-لتعويض-غياب-بوشيري