التغيير الأول.. الكونغو الديمقراطية تعلن ضم لاعبا جديدا لتعويض غياب بوشيري

أعلن منتخب الكونغو الديمقراطية استبعاد روكي بوشيري من قائمة كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وسينضم آرون تشيبولا لاعب كليمارنوك بدلا منه في المونديال.

وجاءت قائمة الكونغو الديمقراطية

"أعلن الاتحاد الكونغولي غياب روكي بوشيري عن كأس العالم 2026 بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراته الأخيرة مع ناديه.

ولإكمال قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعبا، استدعى الجهاز الفني آرون تشيبولا، لاعب نادي كيلمارنوك، كبديل.

ويتمنى الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الشفاء العاجل لروكي بوشيري".

وتعرض بوشيري للإصابة خلال مباراة فريقه ضد مازرويل في الجولة الأخيرة من الدوري الاسكتلندي في وتر أكيليس.

وانضم آرون تشيبولا لاعب وسط كليمارنوك الاسكتلندي لقائمة الفهود في كأس العالم تحت قيادة سيباستيان ديسابر المدير الفني.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو (إف سي نوه – أرمينيا) - ليونيل مباسي (لو هافر – فرنسا) – ماتيو إيبولو ( ستاندرادليج – بلجيكا)

خط الدفاع: شانسيل مبيمبا (ليل – الفرنسي) – آرون وان – بيساكا (وست هام – إنجلترا) – أكسيل توانزيبي (بيرنلي – إنجلترا) – آرثو ماسواكو (لانس – فرنسا) – جيديون كالولو (لوريان – فرنسا) – ديلان باتوبينسيكا (لاريسا – اليونان) – ستيف كابوادي (ويدزي لودز – بولندا)

خط الوسط: نوح ساديكي (سندرلاند – إنجلترا) – صامويل موتوسامي (أتروميتوس – اليونان) – إيدو كايمبي (واتفورد – إنجلترا) – نجالاييل موكاو (ليل – فرنسا) – تشارلز بيكل (إسبانيول – إسبانيا) – ثيو بونجوندا (سبارتاك – روسيا) – ناتانايل مبوكو (مونبيلييه – فرنسا) – بريان سيبينجا (كاستيلون – إسبانيا) – جايل كاكوتا (لاريسا – اليونان) - آرون تشيبولا (كليمارنوك– اسكتلندا)

خط الهجوم: يوان ويسا (نيوكاسل – إنجلترا) – سيدريك باكامبو (ريال بيتيس – إسبانيا) – سيمون بانزا (الجزيرة – الإمارات) – فيستون ماييلي (بيراميدز) – ميسشاك إيليا (ألانيا سبور – تركيا)

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة 11 بجانب كل من البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.