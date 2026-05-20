قائمة سويسرا - تشاكا يقود الوسط.. و17 لاعبا من 2022 في كأس العالم 2026

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 17:58

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا

أعلن مورات ياكين المدير الفني لـ منتخب سويسرا القائمة النهائية لـ كأس العالم 2026 والتي شهدت غياب المخضرم شيردان شاكيري.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد جرانت تشاكا لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي والأكثر خوضا للمباريات على رأس قائمة اختيارات سويسرا.

وشهدت القائمة تواجد 17 لاعبا من قائمة سويسرا في كأس العالم 2022 في النسخة المقبلة.

وانضم سيدريك إيتين لاعب فورتونا دوسلدورف الألماني رغم هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثالثة الألمانية.

ولأول مرة سيغيب شاكيري عن قائمة سويسرا في بطولة كبرى منذ كأس العالم 2014 إذ شارك في 6 مسابقات رسمية سابقا.

يذكر أن شاكيري البالغ 34 عاما اعتزل اللعب دوليا في 2024 عقب نهاية مشوار منتخب بلاده في بطولة أوروبا آنذاك.

وانضم ثنائي يونج بويز من الدوري المحلي السويسري فقط وهما مارفين كيلر حارس المرمى وكريستيان فانساخت.

وجاءت قائمة سويسرا

حراسة المرمى

مارفين كيلر (يونج بويز السويسري)

جريجور كوبل (بوروسيا دورتموند الألماني)

يفون مفوجو (لوريان الفرنسي)

الدفاع

مانويل أكانجي (إنتر الإيطالي)

أوريلي أميندا (آينتراخت فرانكفورت الألماني)

إيراي كومرت (فالنسيا الإسباني)

نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني)

لوكا جاكيز (شتوتجارت الألماني)

ميرو موهايم (هامبورج الألماني)

ريكاردو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني)

سيلفان ويدمر (ماينز الألماني)

الوسط

ميشيل ايبيشر (بيزا الإيطالي)

كريستيان فاسناخت (يونج بويز السويسري)

ريمو فريولر (بولونيا الإيطالي)

أردون جاشاري (ميلان الإيطالي)

يوهان مانزامي (فرايبورج الإيطالي)

فابيان ريدر (أوجسبورج الألماني)

جبريل سو (إشبيلية الإسباني)

روبن فارجاس (إشبيلية الإسباني)

جرانت تشاكا (سندرلاند الإنجليزي)

دينيس زكريا (موناكو الفرنسي)

الهجوم

زكي عمدوني (بيرنلي الإنجليزي)

بريل إمبولو (ستاد رين الفرنسي)

سيدريك إيتن (فورتونا دوسلدورف الألماني)

دان ندوي (نوتنجهام فورست الإنجليزي)

نواه أوكافور (ليدز يونايتد الإنجليزي)

ويتواجد منتخب سويسرا في المجموعة الثانية رفقة كندا والبوسنة وقطر.

ويشارك منتخب سويسرا للمرة الـ 13 في كأس العالم ويعد ربع النهائي هو أفضل إنجاز وتحقق في 3 نسخ هي 1934 و1938 و1954.

وفي آخر 3 نسخ توقف مشوار منتخب سويسرا عند دور الـ 16.

