تشكيل سيراميكا كليوباترا – خماسي دفاعي.. ولاكاي يقود الهجوم ضد الزمالك

يقود عمرو السولية تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد نادي الزمالك، فيما يبدأ فخري لاكاي كقلب هجوم.

أعلن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا شهد البدء بـ فخري لاكاي كمهاجم أساسي، فيما يبدأ عمرو السولية في وسط الملعب.

من جهة أخرى، يتواجد سعد الدين سمير ضمن ثلاثي قلوب دفاع بجانب رجب نبيل، و أحمد عابدين، فيما يقود كريم الدبيس الجهة اليسرى.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حارس: محمد بسام.

الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد عابدين - أحمد هاني.

الوسط: عمرو السولية - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم:.فخري لاكاي.

ويحتاج الزمالك لنقطة على الأقل في اللقاء للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه.