موندو ديبورتيفو: منتخب إسبانيا لن يخاطر بـ يامال أمام كاب فيردي والسعودية

اتفق نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم مع لامين يامال نجم البلوجرانا على عدم استعجال عودته للمشاركة في أول مباراتين في كأس العالم، أمام كاب فيردي والسعودية، وذلك لتجنب أي مخاطر على حالته البدنية، وفقا لجريدة موندو ديبورتيفو.

وأوضح التقرير أنه تسود حالة من الحذر الشديد في خطة التعافي، حيث يتم اعتماد مبدأ (صفر مخاطرة)، مع تحديد مباراة أوروجواي يوم السبت 27 يونيو كموعد مستهدف لعودته إلى الملاعب.

ويواصل يامال برنامجه التأهيلي في مدينة خوان جامبر الرياضية، بهدف تجنب أي إجهاد أو انتكاسة قد تؤدي إلى غيابه عن البطولة بالكامل، خاصة بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في 22 أبريل أمام سيلتا فيجو.

وتجري اتصالات مستمرة بين نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع اتفاق كامل على عدم الدفع باللاعب في أول مباراتين ضد منافسين أقل قوة مثل كاب فيردي والسعودية، إلا إذا كان جاهزًا بنسبة 100%.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء يامال ضمن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي يوم الاثنين، على أن ينضم إلى معسكر المنتخب الإسباني الأسبوع المقبل، لكن الأولوية تبقى لعدم المخاطرة، خاصة بعد الإصابات التي أثّرت على بعض زملائه مثل فيرمين لوبيز.

قبل يومين، ذكرت شبكة ذا أثليتك أنه من المتوقع ألا يكون لامين يامال نجم برشلونة جاهزا للمشاركة في المباريات الأولى لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

وأوضح التقرير أن يامال المصاب في عضلات الفخذ لن يتمكن من المشاركة مع منتخب إسبانيا في مباراته الافتتاحية بكأس العالم أمام كاب فيردي يوم 15 يونيو

كما أن هناك شكوك حول لحاقه بمواجهة السعودية يوم 21 من الشهر نفسه، وفقا للتقرير.

وربما يصبح اللاعب الشاب جاهزا للمشاركة في مباراة أوروجواي بختام مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو.

ويستهدف لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الاستعداد للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل، في ظل غيابه عن المباريات.

قبل أيام، بدأ يامال التدرب على أرض الملعب، بالإضافة إلى تدريباته في صالة الجيمانزيوم.

وأوضحت التقارير أن البالغ من العمر 18 عاما يستهدف بذلك الاستعداد لكأس العالم.

في 23 أبريل الماضي، أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة لامين يامال التي تعرض لها خلال مواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف نادي برشلونة عن نهاية موسم لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها وغيابه عن المباريات المتبقية للموسم.

وجاء بيان برشلونة الرسمي كالآتي:

"أكدت الفحوصات التي أجريت إصابة لامين يامال إصابته في عضلة الفخذ بساقه اليسرى".

"سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي".

"سيغيب لامين يامال عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم".

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان أحد أهم أسباب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.