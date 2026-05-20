من أجل كأس العالم.. استبعاد محرز وكيسيه وإيبانيز أمام الخليج

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 17:14

كتب : FilGoal

قرر الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة استبعاد الثلاثي البرازيلي روجر ايبانيز، والجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، من مواجهة الخليج في الجولة الأخيرة للدوري السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن يايسله فضّل إراحة اللاعبين الثلاثة، لمنحهم وقتًا أطول في الإجازة مع عائلاتهم، قبل انضمامهم إلى معسكرات منتخبات بلدانهم استعدادًا لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

وتواجد إيبانيز في قائمة البرازيل النهائية المشاركة في كأس العالم، كما يتواجد كيسيه في قائمة كوت ديفوار.

ومن المؤكد أن محرز سيكون ضمن قائمة الجزائر النهائية.

وأشار يايسله إلى أنه استدعى الثنائي البرازيلي ماثيوس جونسالفيس والبلجيكي ماتيو دامس، لمرافقة البعثة التي غادرت، ظهر الأربعاء، إلى الدمام استعدادًا للمباراة.

ومن المنتظر أن يعقد يايسله الاجتماع الفني قبل المغادرة إلى ملعب الأمير محمد بن فهد، لتحديد العناصر الأساسية والبديلة في المباراة.

ويحتل أهلي جدة المرتبة الثالثة في قائمة الدوري السعودي، برصيد 78 نقطة.

وضمن الفريق المشاركة الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، كونه حامل اللقب، إضافة إلى مركزه في الدوري.

