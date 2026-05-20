منافس مصر - مدير منتخب إيران: استبعدنا فكرة خوض مباراة ودية أمام أحد الفرق التركية

أوضح مهدي محمد نبي مدير المنتخب الإيراني أن منتخب إيران قرر إلغاء فكرة خوض مباراة ودية ضد أحد الفرق التركية استعدادا لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الإيراني منافس مصر في كأس العالم 2026 منذ يوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية لبدء معسكره الأخير استعدادا للمونديال.

وقال محمد نبي في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية: "المباراة الودية أمام منتخب جامبيا تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، كما سيخوض المنتخب مباراتين إضافيتين قبل السفر إلى الولايات المتحدة".

وأضاف "سيتم توقيع العقود الخاصة بالمباراتين خلال اليومين المقبلين".

وأكمل "الفرق المحلية في تركيا تقضي حاليا فترة عطلة، كما أن المنتخب الإيراني لا يرى فائدة كبيرة في مواجهة فريق محلي".

وأكد أن منتخب إيران سيخوض مباراة أمام منتخب وطني آخر وسيتم الإعلان عنها بعد الاتفاق النهائي.

وأفادت وكالة تسنيم أن منتخب إيران سيتواجد في تركيا حتى موعد السفر إلى الولايات المتحدة قبل المونديال.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسعى أعضاء البعثة للحصول على تأشيرات دخول أميركية في تركيا.

وضمت البعثة المسافرة من طهران 22 لاعبا يلعبون في الدوري الإيراني.

إيران: فيفا استمع إلى شروطنا الـ10 للمشاركة في كأس العالم وقدم حلولا

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.