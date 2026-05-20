رحلة الملك (5) - صلاح "الأفضل في العالم" محتل مانشستر.. ومفاوضات موسمية

بداية محمد صلاح نجم ليفربول لموسم 2021-2022 بقوة، بل قرر احتلال مدينة مانشستر وخاصة الجزء الأحمر فيها وصنع التاريخ ضد مانشستر يونايتد.

الاحتلال المصري من خلال صلاح على إنجلترا كاد أن يكون على أوروبا بأكملها، لكن كان ينقصها خطوة واحدة بالرغم من أن صلاح فعل كل ما في وسعه.

وشهد الموسم كذلك أول مفاوضات على تجديد عقد صلاح.

ويقدم FilGoal.com خلال سلسة رحلة الملك ملخص مواسم الملك المصري في مسيرته مع ليفربول، والآن لنرى ما يتضمنه الموسم الخامس لصلاح.

أغسطس.. بداية معتادة وشرارة لدمار

بدأ صلاح الموسم بالطريقة المعتادة التي هي صعبة بالنسبة لأي لاعب، لكن صلاح يجعلك ترى الصعب سهل.

ولذلك تسجيله في أول مباراة في الموسم ضد نورويتش سيتي كان طبيعيا وتكرارا لما فعله في المواسم الـ 4 السابقة مع ليفربول.

وتمكن صلاح من صناعة هدفين في المباراة ذاتها، ثم صام أمام بيرنلي عن التهديف والصناعة، لكن عاد للتسجيل في شباك تشيلسي فريقه السابق، لينهي الشهر بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما.

الشرارة كانت من يورجن كلوب مدرب ليفربول عندما تحدث عن مستقبل صلاح في 2021، إذ كان ينتهي عقد المصري في صيف 2023.

وقال كلوب وقتها: "هناك محادثات مع صلاح بشأن تجديد العقد".

الأمر يبدو بسيطا، لكن القصة فيما بعد ليست كذلك.

سبتمر.. تألق محلي وقاري

واصل صلاح تألقه في شهر سبتمر خلال بطولة الدوري الإنجليزي، إذ سجل في شباك ليدز وكريستال بالاس وبرينتفورد.

أما قاريا في بطولة دوري أبطال أوروبا، فواجه صلاح ميلان في دور المجموعات وقاد فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ثم في الجولة الثانية من المجموعات أحرز هدفين في بورتو.

وأنهى صلاح شهر سبتمبر بتسجيله 6 أهداف دون الصناعة.

أكتوبر.. "أفضل لاعب في العالم"

بداية صلاح لموسمه لم تكن عادية، بل تخطى الملك المصري المستويات العظيمة بكثير.

وصل الأمر أن يورجن كلوب صنف صلاح بأنه الأفضل في العالم.

وسجل صلاح 10 أهداف في الجولات الـ 9 الأولى، منهم هاتريك في شباك مانشستر يونايتد غريم ليفربول التاريخي، بالإضافة إلى تسجيل هدف رائع ضد مانشستر سيتي.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ بريميرليج يسجل هاتريك في مانشستر يونايتد على أولد ترافورد.

وأشاد كلوب بصلاح بعد هدفه المذهل في مانشستر سيتي وقال: "إذا سجل هذا الهدف ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو كان العالم سيقول إنه من طراز عالمي، صلاح من أفضل اللاعبين في العالم".

أما بعد تسجيله في شباك واتفورد عقب مباراة مانشستر سيتي فقال كلوب: "من اللاعب الأفضل من صلاح؟ حاليا هو الأفضل في العالم بالنسبة لي".

واتهم جرايم سونيس أحد أساطير ليفربول نظيره صلاح يوم 25 أكتوبر بأنه اللاعب الأكثر إنانية رغم أنه وصف الملك المصري بأنه الأفضل في العالم خلال الموسم، لكن الاتهام باطل وغير حقيقي (طالع التفاصيل).

في نفس الشهر، طالب جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق بضرورة تجديد عقد صلاح ويصبح الأعلى أجرا في النادي وأيضا قال: "لا أعتقد أن هناك أي لاعب في العالم أفضل من صلاح، حتى الآن هو هو الأفضل".

وفي دوري أبطال أوروبا، لعب صلاح مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من دور المجموعات وسجل هدفين في فوز فريقه 3-2.

واستطاع صلاح التسجيل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وانتهت هذه السلسلة في مباراة برايتون الأخيرة في الشهر، لكنه صنع هدفا.

وعادل صلاح أفضل سلسلة تهديفية له مع ليفربول في الدوري.

نوفمبر.. استمرار التألق

استمر صلاح في تألقه وتقديم مساهماته التهديفية حتى في خسارة فريقه.

وتلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري أمام وست هام 3-2، وصنع صلاح هدفا.

وسجل صلاح أمام أرسنال في فوز فريقه 4-0، وصنع هدفا في انتصار ليفربول على ساوثامبتون بنفس النتيجة.

وغابت مساهمات صلاح التهديفية ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الرابعة من دور المجموعات، لكنه سجل هدفا في بورتو في الجولة قبل الأخيرة.

ديسمبر.. ثنائية في الدربي

جاء شهر ديسمبر ومستوى صلاح مستقر بتألقه، لكن مباراة الدربي بالنسبة لجماهير ليفربول لها أهمية خاصة.

وأحرز صلاح هدفين في إيفرتون وقاد فريقه للفوز 4-1، وسجل صلاح 4 أهداف في 6 مباريات في الدوري.

وفاز ليفربول بهدفين مقابل هدف ضد ميلان في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال.

يناير.. إطلاق النيران

أطلق صلاح النيران بشأن مستقبله مع ليفربول وقال في 11 يناير 2022 وقال لمجلة GQ: "أريد البقاء في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي بل بأيديهم، ليفربول يعرف ما أريده، لم أطلب أشياء مجنونة".

وأكمل "الأمر عندما تطلب شيئا يظهرون لك أنهم قادرون على منحه لك، فهذا لأنهم يقدرون ما قدمته للنادي، أحب الجماهير والجماهير تحبني، فيما يتعلق بالإدارة، فقد تم إبلاغهم بالموقف، الأمر بأيديهم".

ورد كلوب خلال مؤتمر صحفي يوم 15 يناير: "لا توجد مشكلة في المفاوضات، هذه مجرد محادثات، العقد الكبير ليس مثل شراء هاتف ذكي إذ توقع على شيء واحد وينتهي الأمر".

وشدد "هناك الكثير من الأمور التي جيب أخذها بعين الاعتبار، بعضها من جانب النادي والآخر من جانب اللاعب والكثير منها من جانب وكيل اللاعب، هذا هو الأمر، لا شيء أكثر من ذلك".

وشارك صلاح في مباراة واحدة مع ليفربول في هذا الشهر ضد تشيلسي وتمكن من تسجيل هدف.

فبراير.. اللاهزيمة

انتصر صلاح مع ليفربول في جميع مباريات شهر فبراير سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

لم يسجل صلاح في أول مباراتين ضد ليستر سيتي وبيرنلي، لكنه استفاق أمام نورويتش سيتي، ثم انفجر في ليدز يونايتد بتسجيله هدف وصناعة هدفين.

عودة صلاح إلى إيطاليا من خلال مدينة ميلانو لمواجهة إنتر في ذهاب دور الـ 16 وتمكن من تسجيل هدف في فوز ريدز 2-0.

مارس.. غياب المساهمات وتواجد التصريحات

تحدث كلوب مرة أخرى عن المفاوضات يوم 11 مارس خلال مؤتمر صحفي، ويبدو أن ليفربول كان قد قدم عرضه إلى صلاح، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.وهنا يرى كلوب أن ليفربول لا يستطيع فعل أكثر من ذلك.

وقال كلوب: "لا يمكننا فعل أكثر من ذلك في المفاوضات، أعتقد أن القرار يعود الآن إلى صلاح بشكل كبير، أعتقد أن النادي فعل كل ما يمكنه القيام به، لا يوجد شيء أكثر يقال بشأن ذلك".

وشدد "لا يوجد رفض أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك علينا فقط الانتظار، هذا أمر طبيعي، لا يوجد أي استعجال في هذا الموقف".

رد رامي عباس وكيل أعمال صلاح على حديث كلوب بشكل غير مباشر واكتفى بنشر تغريدة تتضمن 7 رموز تعبيرية مضحكة.

بالتأكيد التقارير الإخبارية رأت أن التغريدة هي رده على حديث كلوب، ولذلك فأنه يرى أن ليفربول لم يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الملك المصري.

كما هو المتوقع سيعود الإعلام للحديث مع كلوب وأخذ رأيه بشأن تغريدة رامي عباس.

لذلك رد كلوب يوم 15 مارس قائلا: "أنا لست على تويتر وهذا شيء جيد، في الواقع ربما لم يكن ينبغي أن أتحدث عن المفاوضات، لكنني لم أقل شيئا مثيرا للجدل، لكنكم أوقعتموني في الفخ".

وأوضح "لا أعرف أي شيء عن ردود الأفعال أو أمور مثل هذه، لكن هذا ليس ما يشغلني، أعتقد أن الأمور تسير كما ينبغي في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث".

ولم يسجل صلاح سوى هدف واحد وذلك ضد برايتون، ولم يتمكن من التسجيل ضد أرسنال ووست هام وإنتر في إياب دور الـ 16.

ربما هذه أرقام تعتبر جيدة للاعب آخر، لكن المعايير التي وضعها صلاح تجعلنا نرى أنها ليست جيدة بالنسبة له.

لكن بالرغم من تسجيله هدف واحد فقط، إلا أنه دخل تاريخ ليفربول بوصوله للمساهمة الـ 30 خلال الموسم وذلك للمرة الثالثة، ولا يوجد أي لاعب في تاريخ ليفربول حقق ذلك أكثر من مرة.

أبريل.. مساهمات وتصريحات

دخل صلاح شهر أبريل باستفاقة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح في مانشستر يونايتد هدفين وصنع هدفا في فوز فريقه 4-0.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد.

وصنع صلاح أمام مانشستر سيتي في التعادل 2-2، وأيضا صنع في الدربي ضد إيفرتون.

ولم يشارك صلاح كثيرا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، إذ شارك 61 دقيقة في الذهاب، و33 دقيقة في الإياب ولم يساهم تهديفيا، لكن فريقه وصل لنصف النهائي.

بينما في نصف النهائي ضد فياريال، فلعب مباراة الذهاب وصنع هدفا في فوز فريقه 2-0.

أما بشأن مستقبله، فتحدث صلاح لمجلة "فور فور تو" يوم 24 أبريل.

وقال صلاح: "يتبقى لي عام واحد في عقدي، أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريده، لكن العقد لا يتعلق بالأموال فقط على الإطلاق".

وأكد "هذا النادي يعني لي الكثير، استمتعت كثيرا بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، عشت هنا الكثير من اللحظات المذهلة وتوجت بالألقاب وحققت أهداف فردية، ليفربول أشبه بالعائلة".

ورد بشكل مباشر بشأن مستقبله قائلا: "نعم سأستمر لنهاية عقدي، لكن إذا أرادوا رحيلي فذلك أمر مختلف، أنا لست قلقا، لا أسمح لنفسي بالقلق بشأن شيء ما، الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو الأهم".

وأنهى "في العام الأخير من عقدي سنرى ما الذي سيحدث".

مايو.. شهر الحسم والانتقام؟

تعادل ليفربول مع توتنام 1-1 في شهر الحسم، ثم انتصر ليفربول على أستون فيلا، وغاب صلاح عن مباراة ساوثامبتون قبل الأخيرة، ولم يقدم صلاح أي مساهمة تهديفية.

وفي المباراة الأخيرة في الدوري أحرز هدفا في ولفرهامبتون وفاز فريقه 3-1، لكن لم يتوج ببطولة الدوري لصالح مانشستر سيتي.

ووصل صلاح لـ 150 مساهمة تهديفية في بطولة الدوري خلال 171 مباراة فقط، وأصبح ثالث أسرع لاعب يحقق ذلك الرقم بعد المتصدر ألان شيرار والوصيف تيري هنري.

وصنع صلاح مرة أخرى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فياريال، وانتصر ليفربول 3-2 ووصل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد.

ليفربول واجه ريال مدريد في نهائي البطولة من قبل، لكن تعرض صلاح للإصابة الشهيرة في الكتف من قبل سيرجيو راموس.

صلاح وجد أنها فرصة جيدة "للانتقام"، لكن ريال مدريد بقيادة تيبو كورتوا تصدى لجميع فرص صلاح.

وحاول صلاح كثيرا المساهمة لفوز فريقه، لكن الحارس البلجيكي كان له رأي آخر.

وسدد صلاح 9 مرات منهم 6 على المرمى وتصدى لهم كورتوا.

وخسر ليفربول بهدف دون رد من ريال مدريد ولم يتمكن صلاح من الانتقام كما أراد.

يوليو.. شهر التجديد

في يوم 1 يوليو خلال الإجازة لصلاح أعلن نادي ليفربول تجديد عقده بشكل رسمي حتى 2025.

الأمر الذي أسعد جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق في خطوة قد تجدها غريبة بسبب معرفتك فيما سيحدث في المستقبل بينهما.

وقال كاراجر: "لا يوجد أي شك أن محمد صلاح الآن أسطورة لليفربول، عندما يكون لديك لاعب متميز مثله، عليك أن تكسر بعض القواعد وسقف الرواتب من أجله".

وأكمل "صلاح يعتني جيدا بنفسه، أعتقد أنه يستطيع أن يكون مثل كريستيانو رونالدو".

وبحسب التقارير الإخبارية فإن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في ذلك الوقت ترك المجال لإدارة ليفربول لكسر القواعد المالية لتخوفها من خسارة ماني وصلاح في فترة انتقالات واحدة.

تجديد صلاح لعقده يكون خير ختام بالنسبة لجماهير ليفربول التي طالبت إدارة النادي كثيرا بتجديد عقد صلاح ومواصلة سنوات نجاحه وأسطوريته.