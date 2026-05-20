رحلة الملك (5) - صلاح "الأفضل في العالم" محتل مانشستر.. ومفاوضات موسمية

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 16:43

كتب : محمد رؤوف

محمد صلاح - ليفربول

بداية محمد صلاح نجم ليفربول لموسم 2021-2022 بقوة، بل قرر احتلال مدينة مانشستر وخاصة الجزء الأحمر فيها وصنع التاريخ ضد مانشستر يونايتد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الاحتلال المصري من خلال صلاح على إنجلترا كاد أن يكون على أوروبا بأكملها، لكن كان ينقصها خطوة واحدة بالرغم من أن صلاح فعل كل ما في وسعه.

وشهد الموسم كذلك أول مفاوضات على تجديد عقد صلاح.

أخبار متعلقة:
رحلة الملك (4) – وعد فأوفى.. صلاح يحفظ ماء وجه البطل رحلة الملك (3) – من الشك إلى الهيمنة.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة موسمه الثالث مع ليفربول رحلة الملك (2) - صلاح الاستثنائي ليس لاعب الموسم الواحد.. وتذوق الذهب الأوروبي رحلة الملك (1) – موسم أول للتاريخ ونهاية عكس كل التوقعات

ويقدم FilGoal.com خلال سلسة رحلة الملك ملخص مواسم الملك المصري في مسيرته مع ليفربول، والآن لنرى ما يتضمنه الموسم الخامس لصلاح.

أغسطس.. بداية معتادة وشرارة لدمار

بدأ صلاح الموسم بالطريقة المعتادة التي هي صعبة بالنسبة لأي لاعب، لكن صلاح يجعلك ترى الصعب سهل.

ولذلك تسجيله في أول مباراة في الموسم ضد نورويتش سيتي كان طبيعيا وتكرارا لما فعله في المواسم الـ 4 السابقة مع ليفربول.

Mohamed Salah's sublime strike seals Liverpool win over Norwich | Premier League | The Guardian

وتمكن صلاح من صناعة هدفين في المباراة ذاتها، ثم صام أمام بيرنلي عن التهديف والصناعة، لكن عاد للتسجيل في شباك تشيلسي فريقه السابق، لينهي الشهر بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما.

الشرارة كانت من يورجن كلوب مدرب ليفربول عندما تحدث عن مستقبل صلاح في 2021، إذ كان ينتهي عقد المصري في صيف 2023.

وقال كلوب وقتها: "هناك محادثات مع صلاح بشأن تجديد العقد".

الأمر يبدو بسيطا، لكن القصة فيما بعد ليست كذلك.

سبتمر.. تألق محلي وقاري

واصل صلاح تألقه في شهر سبتمر خلال بطولة الدوري الإنجليزي، إذ سجل في شباك ليدز وكريستال بالاس وبرينتفورد.

أما قاريا في بطولة دوري أبطال أوروبا، فواجه صلاح ميلان في دور المجموعات وقاد فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Salah scores after missing penalty as Liverpool edge AC Milan 3-2 - Talents Abroad - Sports - Ahram Online

ثم في الجولة الثانية من المجموعات أحرز هدفين في بورتو.

وأنهى صلاح شهر سبتمبر بتسجيله 6 أهداف دون الصناعة.

أكتوبر.. "أفضل لاعب في العالم"

بداية صلاح لموسمه لم تكن عادية، بل تخطى الملك المصري المستويات العظيمة بكثير.

وصل الأمر أن يورجن كلوب صنف صلاح بأنه الأفضل في العالم.

وسجل صلاح 10 أهداف في الجولات الـ 9 الأولى، منهم هاتريك في شباك مانشستر يونايتد غريم ليفربول التاريخي، بالإضافة إلى تسجيل هدف رائع ضد مانشستر سيتي.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ بريميرليج يسجل هاتريك في مانشستر يونايتد على أولد ترافورد.

وأشاد كلوب بصلاح بعد هدفه المذهل في مانشستر سيتي وقال: "إذا سجل هذا الهدف ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو كان العالم سيقول إنه من طراز عالمي، صلاح من أفضل اللاعبين في العالم".

أما بعد تسجيله في شباك واتفورد عقب مباراة مانشستر سيتي فقال كلوب: "من اللاعب الأفضل من صلاح؟ حاليا هو الأفضل في العالم بالنسبة لي".

واتهم جرايم سونيس أحد أساطير ليفربول نظيره صلاح يوم 25 أكتوبر بأنه اللاعب الأكثر إنانية رغم أنه وصف الملك المصري بأنه الأفضل في العالم خلال الموسم، لكن الاتهام باطل وغير حقيقي (طالع التفاصيل).

في نفس الشهر، طالب جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق بضرورة تجديد عقد صلاح ويصبح الأعلى أجرا في النادي وأيضا قال: "لا أعتقد أن هناك أي لاعب في العالم أفضل من صلاح، حتى الآن هو هو الأفضل".

Sky Sports' Jamie Carragher Makes HUGE Virgil Van Dijk Claim

وفي دوري أبطال أوروبا، لعب صلاح مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من دور المجموعات وسجل هدفين في فوز فريقه 3-2.

واستطاع صلاح التسجيل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وانتهت هذه السلسلة في مباراة برايتون الأخيرة في الشهر، لكنه صنع هدفا.

وعادل صلاح أفضل سلسلة تهديفية له مع ليفربول في الدوري.

نوفمبر.. استمرار التألق

استمر صلاح في تألقه وتقديم مساهماته التهديفية حتى في خسارة فريقه.

وتلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري أمام وست هام 3-2، وصنع صلاح هدفا.

وسجل صلاح أمام أرسنال في فوز فريقه 4-0، وصنع هدفا في انتصار ليفربول على ساوثامبتون بنفس النتيجة.

Salah stays: Egypt star signs 2-year deal at Liverpool and sets sights on more trophies | AP News

وغابت مساهمات صلاح التهديفية ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الرابعة من دور المجموعات، لكنه سجل هدفا في بورتو في الجولة قبل الأخيرة.

ديسمبر.. ثنائية في الدربي

جاء شهر ديسمبر ومستوى صلاح مستقر بتألقه، لكن مباراة الدربي بالنسبة لجماهير ليفربول لها أهمية خاصة.

وأحرز صلاح هدفين في إيفرتون وقاد فريقه للفوز 4-1، وسجل صلاح 4 أهداف في 6 مباريات في الدوري.

وفاز ليفربول بهدفين مقابل هدف ضد ميلان في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال.

يناير.. إطلاق النيران

أطلق صلاح النيران بشأن مستقبله مع ليفربول وقال في 11 يناير 2022 وقال لمجلة GQ: "أريد البقاء في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي بل بأيديهم، ليفربول يعرف ما أريده، لم أطلب أشياء مجنونة".

وأكمل "الأمر عندما تطلب شيئا يظهرون لك أنهم قادرون على منحه لك، فهذا لأنهم يقدرون ما قدمته للنادي، أحب الجماهير والجماهير تحبني، فيما يتعلق بالإدارة، فقد تم إبلاغهم بالموقف، الأمر بأيديهم".

ورد كلوب خلال مؤتمر صحفي يوم 15 يناير: "لا توجد مشكلة في المفاوضات، هذه مجرد محادثات، العقد الكبير ليس مثل شراء هاتف ذكي إذ توقع على شيء واحد وينتهي الأمر".

Klopp reveals why Mo Salah was 'angry' after Merseyside derby

وشدد "هناك الكثير من الأمور التي جيب أخذها بعين الاعتبار، بعضها من جانب النادي والآخر من جانب اللاعب والكثير منها من جانب وكيل اللاعب، هذا هو الأمر، لا شيء أكثر من ذلك".

وشارك صلاح في مباراة واحدة مع ليفربول في هذا الشهر ضد تشيلسي وتمكن من تسجيل هدف.

فبراير.. اللاهزيمة

انتصر صلاح مع ليفربول في جميع مباريات شهر فبراير سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

لم يسجل صلاح في أول مباراتين ضد ليستر سيتي وبيرنلي، لكنه استفاق أمام نورويتش سيتي، ثم انفجر في ليدز يونايتد بتسجيله هدف وصناعة هدفين.

عودة صلاح إلى إيطاليا من خلال مدينة ميلانو لمواجهة إنتر في ذهاب دور الـ 16 وتمكن من تسجيل هدف في فوز ريدز 2-0.

مارس.. غياب المساهمات وتواجد التصريحات

تحدث كلوب مرة أخرى عن المفاوضات يوم 11 مارس خلال مؤتمر صحفي، ويبدو أن ليفربول كان قد قدم عرضه إلى صلاح، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.وهنا يرى كلوب أن ليفربول لا يستطيع فعل أكثر من ذلك.

وقال كلوب: "لا يمكننا فعل أكثر من ذلك في المفاوضات، أعتقد أن القرار يعود الآن إلى صلاح بشكل كبير، أعتقد أن النادي فعل كل ما يمكنه القيام به، لا يوجد شيء أكثر يقال بشأن ذلك".

وشدد "لا يوجد رفض أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك علينا فقط الانتظار، هذا أمر طبيعي، لا يوجد أي استعجال في هذا الموقف".

Liverpool make Jurgen Klopp press conference decision amid Premier League postponement

رد رامي عباس وكيل أعمال صلاح على حديث كلوب بشكل غير مباشر واكتفى بنشر تغريدة تتضمن 7 رموز تعبيرية مضحكة.

بالتأكيد التقارير الإخبارية رأت أن التغريدة هي رده على حديث كلوب، ولذلك فأنه يرى أن ليفربول لم يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الملك المصري.

كما هو المتوقع سيعود الإعلام للحديث مع كلوب وأخذ رأيه بشأن تغريدة رامي عباس.

لذلك رد كلوب يوم 15 مارس قائلا: "أنا لست على تويتر وهذا شيء جيد، في الواقع ربما لم يكن ينبغي أن أتحدث عن المفاوضات، لكنني لم أقل شيئا مثيرا للجدل، لكنكم أوقعتموني في الفخ".

وأوضح "لا أعرف أي شيء عن ردود الأفعال أو أمور مثل هذه، لكن هذا ليس ما يشغلني، أعتقد أن الأمور تسير كما ينبغي في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث".

ولم يسجل صلاح سوى هدف واحد وذلك ضد برايتون، ولم يتمكن من التسجيل ضد أرسنال ووست هام وإنتر في إياب دور الـ 16.

ربما هذه أرقام تعتبر جيدة للاعب آخر، لكن المعايير التي وضعها صلاح تجعلنا نرى أنها ليست جيدة بالنسبة له.

لكن بالرغم من تسجيله هدف واحد فقط، إلا أنه دخل تاريخ ليفربول بوصوله للمساهمة الـ 30 خلال الموسم وذلك للمرة الثالثة، ولا يوجد أي لاعب في تاريخ ليفربول حقق ذلك أكثر من مرة.

أبريل.. مساهمات وتصريحات

دخل صلاح شهر أبريل باستفاقة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح في مانشستر يونايتد هدفين وصنع هدفا في فوز فريقه 4-0.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد.

وصنع صلاح أمام مانشستر سيتي في التعادل 2-2، وأيضا صنع في الدربي ضد إيفرتون.

ولم يشارك صلاح كثيرا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، إذ شارك 61 دقيقة في الذهاب، و33 دقيقة في الإياب ولم يساهم تهديفيا، لكن فريقه وصل لنصف النهائي.

جوائز الدوري الإنجليزي 2021-22: الهداف صلاح، وأليسون الحارس الأفضل | مصر Goal.com

بينما في نصف النهائي ضد فياريال، فلعب مباراة الذهاب وصنع هدفا في فوز فريقه 2-0.

أما بشأن مستقبله، فتحدث صلاح لمجلة "فور فور تو" يوم 24 أبريل.

وقال صلاح: "يتبقى لي عام واحد في عقدي، أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريده، لكن العقد لا يتعلق بالأموال فقط على الإطلاق".

وأكد "هذا النادي يعني لي الكثير، استمتعت كثيرا بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، عشت هنا الكثير من اللحظات المذهلة وتوجت بالألقاب وحققت أهداف فردية، ليفربول أشبه بالعائلة".

ورد بشكل مباشر بشأن مستقبله قائلا: "نعم سأستمر لنهاية عقدي، لكن إذا أرادوا رحيلي فذلك أمر مختلف، أنا لست قلقا، لا أسمح لنفسي بالقلق بشأن شيء ما، الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو الأهم".

وأنهى "في العام الأخير من عقدي سنرى ما الذي سيحدث".

مايو.. شهر الحسم والانتقام؟

تعادل ليفربول مع توتنام 1-1 في شهر الحسم، ثم انتصر ليفربول على أستون فيلا، وغاب صلاح عن مباراة ساوثامبتون قبل الأخيرة، ولم يقدم صلاح أي مساهمة تهديفية.

وفي المباراة الأخيرة في الدوري أحرز هدفا في ولفرهامبتون وفاز فريقه 3-1، لكن لم يتوج ببطولة الدوري لصالح مانشستر سيتي.

ووصل صلاح لـ 150 مساهمة تهديفية في بطولة الدوري خلال 171 مباراة فقط، وأصبح ثالث أسرع لاعب يحقق ذلك الرقم بعد المتصدر ألان شيرار والوصيف تيري هنري.

Mohamed Salah on shortlist for 2021 Ballon d'Or - Liverpool FC

وصنع صلاح مرة أخرى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فياريال، وانتصر ليفربول 3-2 ووصل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد.

ليفربول واجه ريال مدريد في نهائي البطولة من قبل، لكن تعرض صلاح للإصابة الشهيرة في الكتف من قبل سيرجيو راموس.

صلاح وجد أنها فرصة جيدة "للانتقام"، لكن ريال مدريد بقيادة تيبو كورتوا تصدى لجميع فرص صلاح.

وحاول صلاح كثيرا المساهمة لفوز فريقه، لكن الحارس البلجيكي كان له رأي آخر.

وسدد صلاح 9 مرات منهم 6 على المرمى وتصدى لهم كورتوا.

وخسر ليفربول بهدف دون رد من ريال مدريد ولم يتمكن صلاح من الانتقام كما أراد.

Where the 2022 Champions League final was won and lost | UEFA Champions League 2021/22 | UEFA.com

يوليو.. شهر التجديد

في يوم 1 يوليو خلال الإجازة لصلاح أعلن نادي ليفربول تجديد عقده بشكل رسمي حتى 2025.

الأمر الذي أسعد جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق في خطوة قد تجدها غريبة بسبب معرفتك فيما سيحدث في المستقبل بينهما.

وقال كاراجر: "لا يوجد أي شك أن محمد صلاح الآن أسطورة لليفربول، عندما يكون لديك لاعب متميز مثله، عليك أن تكسر بعض القواعد وسقف الرواتب من أجله".

وأكمل "صلاح يعتني جيدا بنفسه، أعتقد أنه يستطيع أن يكون مثل كريستيانو رونالدو".

Mohamed Salah commits future to Liverpool by signing contract to 2025 | Liverpool | The Guardian

وبحسب التقارير الإخبارية فإن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في ذلك الوقت ترك المجال لإدارة ليفربول لكسر القواعد المالية لتخوفها من خسارة ماني وصلاح في فترة انتقالات واحدة.

تجديد صلاح لعقده يكون خير ختام بالنسبة لجماهير ليفربول التي طالبت إدارة النادي كثيرا بتجديد عقد صلاح ومواصلة سنوات نجاحه وأسطوريته.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تصدر المشاهدات العالمية وتراجع إسلاموفوبيا.. تأثير صلاح لم يقف عند حدود الملعب رحلة الملك (4) – وعد فأوفى.. صلاح يحفظ ماء وجه البطل أسطورة حقيقية وفي ألعاب الفيديو.. بطاقات صلاح TOTY وTOTS في FIFA شد وجذب ومفاوضات معقدة.. أحداث تجديد عقد صلاح مع ليفربول مرتين من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول رحلة الملك (2) - صلاح الاستثنائي ليس لاعب الموسم الواحد.. وتذوق الذهب الأوروبي 8 لاعبين محتملين؟ كيف يفكر حسام حسن لقائمة منتخب مصر في كأس العالم الكونفدرالية – جهة خطيرة وسلبية تعد ميزة لـ الزمالك.. نقاط القوة والضعف لاتحاد العاصمة
أخر الأخبار
ساوثامبتون يتقدم باستئناف ضد استبعاده من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رحلة الملك (5) - صلاح "الأفضل في العالم" محتل مانشستر.. ومفاوضات موسمية 14 دقيقة | تقرير في الجول
وزارة الرياضة ترفض مشاركة نادي أورانج بالقسم الثالث 36 دقيقة | القسم الثاني
بعد العملية الجراحية.. فيرمين لوبيز يؤكد غيابه عن كأس العالم 49 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية: لانس يقرر تفعيل بند شراء سعود عبد الحميد من روما 55 دقيقة | سعودي في الجول
إنريكي ريكيلمي يكشف موقه من الترشح لرئاسة ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
وزارة الرياضة تعلن عن خطة متكاملة لمواجهة خطر المراهنات ساعة | الكرة المصرية
رئيس الإمارات يستقبل فريق العين بمناسبة التتويج بلقب الدوري ساعة | الوطن العربي
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529498/رحلة-الملك-5-صلاح-الأفضل-في-العالم-محتل-مانشستر-ومفاوضات-موسمية