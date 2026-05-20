وزارة الرياضة ترفض مشاركة نادي أورانج بالقسم الثالث

قررت وزارة الشباب والرياضة عدم أحقية نادي أورانج الرياضي في المشاركة بمنافسات القسم الثالث.

وجاء قرار وزارة الرياضة فى ضوء الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الوضع القانوني حول أحقية مشاركة نادي أورانج الرياضي في مسابقات القسم الثالث لكرة القدم.

كما قررت الوزارة تكليف اتحاد الكرة بمراجعة أوضاع الأندية والأكاديميات المشاركة بالمسابقات.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: "اللجنة القانونية بالوزارة انتهت إلى عدم أحقية النادي المذكور في المشاركة بمسابقة القسم الثالث، لعدم توافر الاشتراطات الخاصة بالترخيص اللازم لمزاولة النشاط الرياضي خلال فترة المشاركة، بالمخالفة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته".

وأشار "وزارة الشباب والرياضة خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن مراعاة الضوابط والاشتراطات التي تجيز المشاركة لمختلف الهيئات الرياضية فى المنافسات الرياضية المختلفة".

وأضاف "الوزارة شددت على عدم السماح بمشاركة أي شركات أو كيانات استثمارية في أنشطة الاتحادات الرياضية إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وفقاً لأحكام قانون الرياضة".

وشدد "كما قررت الوزارة تنفيذ مراجعة شاملة لأوضاع الأندية الخاصة والأكاديميات والكيانات المشاركة في المسابقات الرياضية المختلفة، للتأكد من توافر كافة الشروط والتراخيص القانونية المنظمة للمشاركة".

واختتم "وزارة الشباب والرياضة تحرص على تطبيق القانون بكل حسم، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الهيئات والأندية الرياضية، بما يضمن سلامة ونزاهة المنافسات الرياضية".