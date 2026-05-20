الرياضية: لانس يقرر تفعيل بند شراء سعود عبد الحميد من روما
الأربعاء، 20 مايو 2026 - 16:02
كتب : FilGoal
قرر نادي لانس الفرنسي تفعيل بند الشراء في عقد استعارة سعود عبد الحميد من روما الإيطالي، حسب جريدة الرياضية السعودية.
وأوضح التقرير أن إدارة لانس ستدفع لروما مبلغ 3.5 مليون يورو مقابل انتقال عبد الحميد بعقد يمتد لموسمين.
وتتيح بنود العقد أحقية روما في إعادة اللاعب السعودي إلى صفوفه الصيف المقبل في حال رغبته مقابل 4 ملايين يورو.
وبدأ عبد الحميد - 26 عامًا - مسيرته في صفوف اتحاد جدة وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، وانتقل في 2022 إلى الهلال.
وفي صيف 2024 انتقل عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي ولعب معه 8 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.
وانتقل سعود صيف الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة.
شارك سعود مع لانس في 30 مباراة خلال جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.
