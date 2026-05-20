وزارة الرياضة تعلن عن خطة متكاملة لمواجهة خطر المراهنات

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 15:56

كتب : FilGoal

جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن خطة اتباعها لخطة متكاملة لمحاربة خطر المراهنات الرياضية والتصدي لمخاطر المنصات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في بيان صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك أنها اتخذت عدة خطوات بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات والوزارات والهيئات الرياضية للتصدي لظاهرة المراهنات.

وأعلنت وزارة الرياضة أنها تقوم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن متابعة ورقابة التعاملات المرتبطة بالمراهنات الرياضية، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة مخاطر المنصات الإلكترونية غير المشروعة والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالأمن المجتمعي والاقتصادي.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مخاطر المراهنات الرياضية، تضم عدداً من الخبراء والمختصين في المجالات الرياضية والقانونية والتكنولوجية، لدراسة الظاهرة من مختلف الجوانب ووضع آليات واضحة للتعامل معها والحد من تداعياتها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تبذل قصارى جهودها لمواجهة ظاهرة المراهنات، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة نحو بناء بيئة رياضية آمنة، وترسيخ قيم المنافسة الشريفة وحماية الشباب من الممارسات السلبية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية.

وشددت الوزارة على أنها تعمل وفق خطة متكاملة تتضمن عدداً من الإجراءات التنفيذية والتوعوية والرقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة انتشار المراهنات الرياضية خاصة عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وما تمثله من مخاطر على النشء والشباب والمجتمع الرياضي.

