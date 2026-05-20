رئيس الإمارات يستقبل فريق العين بمناسبة التتويج بلقب الدوري

استقبل لشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات فريق العين بمناسبة التتويج بلقب الدوري الإماراتي

وتوج العين الذي يضم رامي ربيعة بلقب الدوري للمرة 15 في تاريخه.

واستقبل الرئيس الإماراتي فريق نادي العين والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدة بطولات خلال الموسم.

وهنأ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة.

وحث اللاعبين على مواصلة التميز وتعزيز الإنجازات مؤكداً أن تطوير منظومة القطاع الرياضي المتكاملة يمثل محوراً مهماً ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية.

من جانبهم أعرب وفد النادي عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم اللذين يوليهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع الرياضة والشباب في الدولة مما كان له كبير الأثر في تطوير الرياضة الإماراتية.

والتقطت له مع اللاعبين ومسؤولي النادي الصور التذكارية.

حقق العين الإماراتي انتصارا كبيرا أمام دبا بنتيجة 4-0 في الجولة الختامية للدوري الإماراتي.

وتمكن العين بهذا الانتصار من تحقيق الدوري الذهبي بدون هزيمة واحدة في الدوري الإماراتي.

وأصبح العين أول فريق يحقق الدوري الذهبي بلا هزيمة منذ أكثر من 40 عاما.