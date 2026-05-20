ريكورد: تشافي يدخل ضمن المرشحين لتدريب بنفيكا خلفا لـ مورينيو

كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن دخول تشافي هيرنانديز ضمن المرشحين لتدريب بنفيكا خلفا لجوزيه مورينيو.

ويقود جوزيه مورينيو حاليا تدريب بنفيكا وسط أخبار تؤكد أن ريال مدريد قد دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب ليقود تدريبه بداية من الموسم المقبل.

ويبحث بنفيكا حاليا عن مدرب ليقود الفريق خلفا لمورينيو الذي سيرحل بنهاية الموسم.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن المرشحين الأبرز لتدريب بنفيكا خلال الموسم المقبل هما ماركو سيلفا مدرب فولام وروبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق.

وطرحت ريكورد أسماء 3 مرشحين جدد لتولي تدريب الفريق وهم تشافي هيرنانديز وتياجو موتا وأندوني إيراولا باختلاف درجة صعوبة كل منهم.

تشافي هيرنانديز لم يقد أي فريق منذ رحيله عن تدريب برشلونة في الموسم قبل الماضي.

وأنهى بنفيكا الموسم الحالي في المركز الثالث بالدوري البرتغالي ليتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.