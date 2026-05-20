الرياضية: تأكد رحيل مدرب الاتفاق

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

الاتفاق السعودي - فينالدوم

تأكد رحيل المدرب السعودي سعد الشهري عن قيادة الدفة الفنية لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم، وفقً لجريدة الرياضية السعودية.

وسيخوض الشهري مباراته الأخيرة مع الاتفاق، الخميس المقبل، عندما يواجه الفريق الشرقي نظيره نيوم ضمن الجولة الختامية من دوري روشن السعودي.

وأوضح التقرير أن إدارة الاتفاق استقرت على التعاقد مع جهاز فني جديد، خلفًا للشهري.

وذلك بعد موسم ونصف الموسم قضاها المدرب السعودي مع الفريق الشرقي.

وأضاف أن البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء الحالي، والروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السابق، والبلجيكي دومينيكو تيديسكو، مدرب فنربخشه السابق، يتصدرون خيارات الإدارة الاتفاقية لخلافة الشهري في منصبه.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الاتفاق تنتظر حسم ملف المدرب الجديد خلال الفترة القادمة.

وذلك تمهيدًا للإعلان الرسمي قبل انطلاق التحضيرات للموسم المقبل.

وقاد الشهري الاتفاق في 51 مباراة منذ يناير 2025، حقق خلالها الفوز في 23 مواجهة، وتعادل في 11، مقابل 17 خسارة

