آس تكشف تفاصيل عقد مورينيو المنتظر مع ريال مدريد

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تفاصيل الاتفاق بين جوزيه مورينيو ونادي ريال مدريد لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وبحسب التقرير، فإن المدرب البرتغالي سيوقّع عقدًا لمدة عامين، مع وجود عام ثالث اختياري، يتم تفعيله في حال التتويج بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة على الأقل خلال فترة التعاقد.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو سيصطحب معه جهازه الفني الحالي الذي يعمل معه في بنفيكا، في إطار مشروعه الجديد داخل النادي الملكي.

كما أوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد ترغب في أن يبدأ المدرب مهامه رسميًا مع بداية شهر يونيو المقبل، من أجل التحضير المبكر للموسم الجديد ووضع خطة الانتقالات والاستعدادات الفنية.

وكانت سكاي سبورتس قد أشارت إلى أن ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا والبالغ 3 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الفريق البرتغالي.

وأضافت التقارير أن مورينيو - 63 عامًا - سيوقع على عقد لمدة موسمين من الميرينجي.

ومن المنتظر أن يسافر مورينيو إلى مدريد بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو السبت المقبل.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

وكان النادي البرتغالي قد قدم عرضا لمورينيو لتمديد عقده والذي يمتد للموسم المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لا أعرف إن كنت سأستمر أم لا، عندما أعرف سأعلن ذلك، هناك إمكانية للبقاء بالفعل".

وأضاف "لدي عرض لتجديد عقدي من بنفيكا، وأقدره كثيرا، وهو الشيء الوحيد الملموس حاليا".

وتابع "لا يوجد أي تواصل مع ريال مدريد، لا يوجد عقد ولا مفاوضات مباشرة، لكن لا أحد غبي ويعرف ما يدور".

وشدد "بنفيكا لم يقصر معي، لدينا اتفاق واضح، وعقدي مستمر، ولدي الحرية في اتخاذ القرار".

وكشف مورينيو "في الوقت الحالي، أنا متأكد بنسبة 99% أنني سأبقى مع بنفيكا، لأن لدي عقدا وعرضا لم أطلع عليه بعد، لكن وكيل أعمال أبلغني أنه عرض ممتاز".

وتابع "أما من جانب ريال مدريد، فلا يوجد لدي أي شيء حتى الآن، ولكن كما أكرر دائما، لا أحد منا ساذج، فكل ما يجري حاليا هو محادثات بين وكيل أعمالي وريال مدريد".

ويتعين التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا، الذي يرتبط معه مورينيو بعقد يمتد حتى صيف 2027. ولا يُتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب، كما أن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.