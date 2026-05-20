جوزيه جوميز: النصر الأقرب للدوري.. لكن كرة القدم لا تعرف التوقعات

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

يرى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي أن النصر الأقرب لحسم لقب الدوري.

وتختتم غدا الخميس منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي وسط منافسة شرسة بين النصر والهلال على الفوز باللقب.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن النصر الأقرب للبطولة، لكن كرة القدم يحدث فيها كل أمر خلاف التوقعات".

وأضاف "الفتح لديه إمكانات عالية يمكن استغلالها بصورة رائعة خلال الموسم المقبل، لست راضيًا بنسبة 100 % عن الفريق، وكان لدينا طموح الفوز بمواجهة الخلود وتحسين مركزنا في الدوري"

وأتم تصريحاته "سنواجه فريقا مميزا ولديه أسلحة عالية الجودة، وسنقاتل من أجل ختام الموسم بتحقيق نقاط المباراة".

ويلعب الفتح أمام الخلود مساء الخميس ضمن الجولة الختامية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، ويلاحقه الهلال برصيد 81 نقطة.

ويحتاج النصر للفوز على ضمك للفوز بالدوري، أو تعثر الهلال أمام الفيحاء في الجولة الأخيرة.

فيما يحتاج الهلال للفوز على الفيحاء، مع تعثر النصر بالخسارة أو التعادل أمام ضمك.

وفي حال تساوي الهلال والنصر في النقاط، سيتوج الهلال باللقب بعدما بفارق المواجهات المباشرة هذا الموسم.

