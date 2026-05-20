اتحاد العاصمة يشكر الزمالك وجماهيره في بيان رسمي

وجه نادي اتحاد العاصمة رسالة شكر إلى الزمالك وجماهيره عقب ختام منافسات البطولة الكونفدرالية.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وقال اتحاد العاصمة في بيان رسمي:

"نيابة عن نادينا وإدارته ولاعبيه وجماهيره، نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى السلطات المصرية، وإلى مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى المسؤولين عن ملعب القاهرة الدولي، على ما أبدوه من حُسن تنظيم، ورفعة في الروح الرياضية، وحرص على توفير أفضل الظروف لإنجاح هذه المناسبة القارية التاريخية، المتمثلة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الذي أقيم في ملعب القاهرة بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 2026".

"كما نخصّ بالشكر والعرفان الشعب المصري الكريم، الذي استقبلنا بما هو معهود عنه من كرم الضيافة وسخاء النفس، فكان حضوره واحتضانه لنا دليلاً على عمق الروابط الأخوية بين شعبينا. لقد كان هذا الموقف النبيل تجسيداً حيّاً لقيم كرة القدم في قارتنا، حيث التنافس الشريف يقترن بالاحترام المتبادل".

"إنّ هذا النهائي سيظلّ محفوراً في ذاكرة نادينا كتجربة تاريخية، ليس فقط بما حققناه من إنجازات، بل بما لمسناه من تعاونٍ صادق، وأخوّة راسخة، وروح رياضية عالية، تعزز أواصر المحبة بين مؤسساتنا الرياضية وشعبينا".

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.