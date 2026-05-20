يوم الحسم.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي بلقب الدوري

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 11:08

كتب : محمود حمدي

درع الدوري المصري

تختتم اليوم الأربعاء منافسات مجموعة تحديد البطل لمسابقة الدوري المصري.

ويملك الثلاثي: الزمالك وبيراميدز والأهلي فرصة التتويج بلقب الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز ضد سموحة، والأهلي أمام المصري.

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة

