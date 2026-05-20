رغم الهزيمة أمام المغرب.. منتخب مصر إلى كأس العالم للناشئين

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 00:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

تأهل منتخب مصر تحت 17 عاما إلى نهائيات كأس العالم للناشئين رغم الخسارة أمام المغرب.

وخسر منتخب مصر أمام المغرب بهدفين مقابل هدف ضمن ختام دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا للناشئين.

وسجل محمد أمين موسطاش، وعمران طالعي هدفي منتخب المغرب.

فيما سجل زياد سعودي هدف منتخب مصر الوحيد بضربة مقصية رائعة.

وحجز المغرب بطاقة الصدارة وتأهل مباشرة لكأس العالم رفقة منتخب مصر الوصيف.

واستفاد منتخب مصر من فارق الأهداف المسجلة ليتأهل على حساب إثيوبيا، إذ سجل الفراعنة 3 أهداف واستقبلوا مثلهم.

فيما سجل منتخب إثيوبيا الذي سيخوض الملحق هدفين واستقبل هدفين.

الترتيب الحالي للمجموعة

المغرب 7 نقاط (تأهل مباشرة لكأس العالم)

مصر 4 نقاط (تأهل مباشرة لكأس العالم)

إثيوبيا 4 نقاط (سيخوض الملحق)

تونس نقطة واحدة

كما ضمن منتخب مصر التواجد في ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين، وسيواجه كوت ديفوار متصدر المجموعة الثانية.

