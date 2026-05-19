أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن طريقة نقل درع الدوري إلى الملعب الذي سيشهد الفريق المتوج بالبطولة.

وقال دياب عبر أون سبورت: "من الجيد جدا أن نصل لآخر جولة في الدوري المصري وهناك 3 احتمالات للفائز باللقب".

وأضاف "هناك تنسيق كامل على أن يتواجد درع الدوري في طائرة بمنطقة تتوسط أماكن الثلاثة ملاعب على أن تتوجه بعد نهاية المباريات مباشرة إلى الملعب الذي سيتم حسم الدوري به".

وأتم تصريحاته "عقب نهاية الدوري سنعقد مؤتمرا صحفيا مع الشركة الراعية الجديدة للمسابقة وسنعلن عن مكافآت الموسم المقب التي ستكون الأعلى في تاريخ الكرة المصرية".

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز، مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.