أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 23:54

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن طريقة نقل درع الدوري إلى الملعب الذي سيشهد الفريق المتوج بالبطولة.

وقال دياب عبر أون سبورت: "من الجيد جدا أن نصل لآخر جولة في الدوري المصري وهناك 3 احتمالات للفائز باللقب".

وأضاف "هناك تنسيق كامل على أن يتواجد درع الدوري في طائرة بمنطقة تتوسط أماكن الثلاثة ملاعب على أن تتوجه بعد نهاية المباريات مباشرة إلى الملعب الذي سيتم حسم الدوري به".

أخبار متعلقة:
مصدر من المصري لـ في الجول: مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة لنا.. ولا مكافآت استثنائية رئيس سموحة لـ في الجول: لا مكافآت استثنائية لمباراة بيراميدز

وأتم تصريحاته "عقب نهاية الدوري سنعقد مؤتمرا صحفيا مع الشركة الراعية الجديدة للمسابقة وسنعلن عن مكافآت الموسم المقب التي ستكون الأعلى في تاريخ الكرة المصرية".

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز، مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

الدوري المصري درع الدوري أحمد دياب
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة مصدر من المصري لـ في الجول: مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة لنا.. ولا مكافآت استثنائية رئيس سموحة لـ في الجول: لا مكافآت استثنائية لمباراة بيراميدز في بيان رسمي.. غزل المحلة يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الاتحاد السكندري أبو العينين للاعبي سيراميكا: لا أنتظر منكم سوى الفوز على الزمالك "بسبب قيم ومبادئ النادي".. غزل المحلة يستبعد محمود صبحي من جهازه الفني مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارسه من مرماه أمام الزمالك.. وحقيقة المكافآت مدرب المصري: لا مكافآت خاصة.. ومواجهة الأهلي بروفة جادة قبل كأس العاصمة
أخر الأخبار
رحلة الملك (4) – وعد فأوفى.. صلاح يحفظ ماء وجه البطل دقيقة | تقرير في الجول
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي ساعة | منتخب مصر
الفوز الأول من 76 يوما في الدوري.. تشيلسي يهزم توتنام ويبقيه في صراع الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم الهزيمة أمام المغرب.. منتخب مصر إلى كأس العالم للناشئين ساعة | منتخب مصر
محمد صلاح أمام كبار إنجلترا.. مانشستر يونايتد شباكه المفضلة وتوتنام ضحيته الأكبر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
انتهى الانتظار ولن يسقط الفيل.. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529469/أحمد-دياب-درع-الدوري-سينتقل-بطائرة-إلى-ملعب-المباراة-التي-يحسم-بها-اللقب