قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 23:38

كتب : بسام ابو بكر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار بطولة الدوري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من مجموعة البطولة للدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي - محمود مرعي.

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز، مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

