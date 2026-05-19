مصدر من المصري لـ في الجول: مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة لنا.. ولا مكافآت استثنائية

شدد مصدر مسؤول في النادي المصري على أن مباراة فريقه أمام الأهلي دائما ما تكون بطولة خاصة للأخضر البورسعيدي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مباريات المصري ضد الأهلي أو الزمالك هي بطولة خاصة بالنسبة لنا دائما".

وأضاف "بالتأكيد سنلعب بكل قوة ضد الأحمر".

وأكمل "ولكن لا توجد أي مكافآت استثنائية في حالة الفوز".

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز، مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.