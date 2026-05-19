مروة عيد مرشحة لجائزة أفضل قلب دفاع في الدوري الفرنسي لسيدات اليد

دخلت مروة عيد عبد الملك "إحسان عبد الملك" ضمن القائمة المرشحة لأفضل قلب دفاع بالدوري الفرنسي للسيدات كرة يد.

وتلعب مروة عيد ضمن صفوف نادي نيس الفرنسي.

وفتح موقع الدوري الفرنسي لكرة اليد التصويت حول اختيار أفضل لاعبة دفاع بالمسابقة.

وضمت القائمة الثلاثي: مروة عيد (نيس) و نيلي أنتونيسن (pdc) و لينا جراندوفو (نادي ميتز).

وستتواجد مروة عيد عبد الملك لاعبة فريق نيس الفرنسي لكرة اليد مع الأهلي في بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للسيدات.

وقالت مروة لـ FilGoal.com: "سعيدة بتدعيم صفوف الأهلي في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس والعودة للنادي بعد 16 عاما وفخورة بذلك".

وواصل "كانت من أحلامي أن تقام البطولة في صالة الأهلي لكنها ستقام في الكونغو، ومن حسن حظي أن البطولة تم تأجيلها لما بعد عيد الأضحى مما يعني نهاية موسمي في فرنسا وهو ما ساهم في تواجدي".

وشددت "متشوقة جدا للعودة إلى صالة الأهلي والتدريب مع الفريق كلاعبة وليس مشجعة من المدرجات، ثم بعد ذلك أتمنى أن نتمكن من التتويج بالبطولة".

وأضاف "شقيقتي نصرة كانت تتمنى تواجدي واللعب سويا لأول مرة في الأهلي وكان ذلك من أحلامها وسعيدة باقترابنا من تحقق ذلك، سبق لي اللقب مع شقيقتي حنان في بداياتي لكن لم أتواجد مع نصرة في الأهلي من قبل".

وكشفت "خالد العوضي مدير النشاط الرياضي ومحمد زولا المدير الفني تحدثا معي لضمي ولدي إحساح لا يمكن وصفه بارتداء قميص الأهلي من جديد وأنتظر تلك اللحظة ثم سأفكر في التتويج بالبطولتين، وأتمنى من الجميع المساندة لنحقق حلمنا في النهاية".

وأتمت "أحمد الله على موسمين في نيس هذا الموسم وتم تكليله بالفوز بالمباراة الماضية بالدوري وتتويجي بجائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لسيدات كرة اليد خلال الأيام الماضية.