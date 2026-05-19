مروة عيد مرشحة لجائزة أفضل قلب دفاع في الدوري الفرنسي لسيدات اليد

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 22:45

كتب : محمد سمير

مروة عيد - كرة يد

دخلت مروة عيد عبد الملك "إحسان عبد الملك" ضمن القائمة المرشحة لأفضل قلب دفاع بالدوري الفرنسي للسيدات كرة يد.

وتلعب مروة عيد ضمن صفوف نادي نيس الفرنسي.

وفتح موقع الدوري الفرنسي لكرة اليد التصويت حول اختيار أفضل لاعبة دفاع بالمسابقة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مروة عيد لـ في الجول: سأحقق حلمي باللعب بقميص الأهلي في السوبر وكأس الكؤوس كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات مروة عيد عبد الملك تحتفي بتسجيل 1000 هدف مع نيس مروة عيد: مسؤولو اتحاد اليد لم يطمحوا لتأهلنا إلى كأس العالم.. وما يحدث مع عبد المنعم طبيعي

وضمت القائمة الثلاثي: مروة عيد (نيس) و نيلي أنتونيسن (pdc) و لينا جراندوفو (نادي ميتز).

ويمكنكم التصويت من خلال هذا الرابط:

وستتواجد مروة عيد عبد الملك لاعبة فريق نيس الفرنسي لكرة اليد مع الأهلي في بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للسيدات.

وقالت مروة لـ FilGoal.com: "سعيدة بتدعيم صفوف الأهلي في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس والعودة للنادي بعد 16 عاما وفخورة بذلك".

وواصل "كانت من أحلامي أن تقام البطولة في صالة الأهلي لكنها ستقام في الكونغو، ومن حسن حظي أن البطولة تم تأجيلها لما بعد عيد الأضحى مما يعني نهاية موسمي في فرنسا وهو ما ساهم في تواجدي".

وشددت "متشوقة جدا للعودة إلى صالة الأهلي والتدريب مع الفريق كلاعبة وليس مشجعة من المدرجات، ثم بعد ذلك أتمنى أن نتمكن من التتويج بالبطولة".

وأضاف "شقيقتي نصرة كانت تتمنى تواجدي واللعب سويا لأول مرة في الأهلي وكان ذلك من أحلامها وسعيدة باقترابنا من تحقق ذلك، سبق لي اللقب مع شقيقتي حنان في بداياتي لكن لم أتواجد مع نصرة في الأهلي من قبل".

وكشفت "خالد العوضي مدير النشاط الرياضي ومحمد زولا المدير الفني تحدثا معي لضمي ولدي إحساح لا يمكن وصفه بارتداء قميص الأهلي من جديد وأنتظر تلك اللحظة ثم سأفكر في التتويج بالبطولتين، وأتمنى من الجميع المساندة لنحقق حلمنا في النهاية".

وأتمت "أحمد الله على موسمين في نيس هذا الموسم وتم تكليله بالفوز بالمباراة الماضية بالدوري وتتويجي بجائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لسيدات كرة اليد خلال الأيام الماضية.

مروة عيد كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - مروة عيد لـ في الجول: سأحقق حلمي باللعب بقميص الأهلي في السوبر وكأس الكؤوس كرة يد - يحيى خالد مرشح لجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي كرة - منتخب مصر يخسر من أيسلندا بسيناريو غريب وديا بحضور جوهر نبيل.. اتحاد كرة اليد يقيم احتفالية كبرى لتكريم المنتخب بعد الفوز بإفريقيا كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي قائمة منتخب مصر لكرة اليد - 22 لاعبا ضمن خيارات باسكوال لمواجهتي أيسلندا وديا كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف كرة يد - الأحمر: ألعب بقطع في الرباط الصليبي الخلفي منذ 15 عاما
أخر الأخبار
ريكورد: تشافي يدخل ضمن المرشحين لتدريب بنفيكا خلفا لـ مورينيو 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا وقت لتغيير الجهاز الفني.. ونثق في تجاوز الأزمة 25 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة منتخب مصر للناشئين.. سحب قرعة كأس العالم تحت 17 عاما يوم الخميس 29 دقيقة | منتخب مصر
ثلاثي النصر يعود في جولة حسم الدوري السعودي.. وشكوك حول مشاركة بروزوفيتش 55 دقيقة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: تأكد رحيل مدرب الاتفاق ساعة | سعودي في الجول
وليد دعبس: لا يمكن إقامة الدوري بدون وجود الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
آس تكشف تفاصيل عقد مورينيو المنتظر مع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529464/مروة-عيد-مرشحة-لجائزة-أفضل-قلب-دفاع-في-الدوري-الفرنسي-لسيدات-اليد