رئيس سموحة لـ في الجول: لا مكافآت استثنائية لمباراة بيراميدز

شدد محمد بلال رئيس نادي سموحة على أن فريقه سيخوض مواجهة بيراميدز في ختام الدوري مثل أي مباراة في المسابقة.

ويلعب سموحة ضد بيراميدز في الجولة الأخيرة من الدوري المصري غدا الأربعاء، في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

وقال بلال لـFilGoal.com: "مباراة بيراميدز مثل أي مواجهة في الدوري ولم نرصد أي مكافآت استثنائية لها".

وأضاف "الفريق يستعد جيدا للمباراة مثل أي مواجهة أخرى".

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز، مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.