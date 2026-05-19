انتهت في إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(2) المغرب.. إلى كأس العالم

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

أحمد صفوت - منتخب مصر للناشئين

نهاية المباراة

ق90 أمير أبو العز يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل.

ق78 تسديدة قوية من البديل أمير أبو العز يتصدى لها حارس مرمى منتخب المغرب

ق60 عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لمنتخب مصر وضربة رأسية من حسام إيفونا تمر أعلى من المرمى.

ق50 جووووول: زياد سعودي يسجل هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر بضربة مقصية مزدوجة

ق46 تسديدة قوية من محمد جمال تمر اعلى مرمى المغرب

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 الهدف الثاني لمنتخب المغرب

ق38 أدهم حسيب يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعد انفراد تام بالمرمى

ق21 تسديدة قوية من جناح منتخب المغرب يتصدى لها مالك عمرو حارس مرمى منتخب مصر

ق18. هدف أول لمغرب عن طريق محمد أمين.

منتخب مصر تحت 17 عاما منتخب المغرب تحت 17 عاما كأس إفريقيا للناشئين
