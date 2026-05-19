تنس - بعد رولان جاروس.. ألكاراز يعلن الإنسحاب من بطولة ويمبلدون

أعلن اللاعب كارلوس ألكاراز انسحابه رسميًا من بطولتي كوينز وويمبلدون بسبب عدم الجاهزية البدنية، بعدما أكد استمرار تعافيه من الإصابة.

وقال ألكاراز عبر حساباته الرسمية: "تعافيَّ يسير بشكل جيد وأشعر بتحسن كبير، لكن للأسف ما زلت غير جاهز للعب، ولهذا سأضطر للانسحاب من موسم الملاعب العشبية في كوينز وويمبلدون".

وأضاف: "البطولتان مميزتان جدًا بالنسبة لي وسأفتقدهما كثيرًا. نواصل العمل من أجل العودة في أقرب وقت ممكن".

وتعرض اللاعب لإصابة في المعصم خلال مشاركته في بطولة برشلونة.

وكان ألكاراز قد انسحب من مواجهة توماس ماتشاك في دور الـ 16 من بطولة برشلونة بسبب الإصابة.

وانسحب ألكاراز من بطولتي روما ورولان جاروس بسبب الإصابة أيضا قبل ويمبلدون.

وتوج ألكاراز ببطولة رولان جاروس في النسختين الأخيرتين بعد الفوز في النهائي على كل من يانيس سينر وألكسندر زفيريف.

بطولة الدوحة كانت هي الأخيرة التي توج بها ألكاراز خلال العالم الحالي بعد لافوز في النهائي على أرثر فيلس.

ولم يفز ألكاراز بأي بطولة خلال الموسم الترابي حتى الآن بالعام الحالي.