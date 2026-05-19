قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس القائمة المبدئية لكأس العالم

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 20:56

كتب : محمود حمدي

يتواجد الثنائي أيمن حسين وعلي الحمادي على رأس قائمة منتخب العراق لخوض معسكر إسبانيا تحضيرا لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب العراق ضد إسبانيا يوم 4 يونيو تحضيرا لكأس العالم.

وتأهل منتخب العراق لكأس العالم بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي.

وأكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.

وجاءت قائمة منتخب العراق لمعسكر إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل - فهد طالب - جلال حسن - كميل سعدي

خط الدفاع: ريبين سولاقا - مناف يوسف - أكرم هاشم - زيد تحسين - هيثم جبار - فرانس بطرس - حسين علي - ميرخاس دوسكي - أحمد مكنزي - داريو نامو - أحمد يحيى - مصطفى سعدون

الوسط: أمير المعماري - كيفين يعقوب - زيدان إقبال - يوسف الأمين - بنت كوركيس - زيد إسماعيل - ألمار شبر - حسن عبد الكريم - يوسف النصراوي - أحمد قاسم - إبراهيم بايش - ماركو فرج

الهجوم: كرار نبيل - علي جاسم - علي الحمادي - أيمن حسين - علي يوسف - مهند علي.

