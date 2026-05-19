قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس القائمة المبدئية لكأس العالم
الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 20:56
كتب : محمود حمدي
يتواجد الثنائي أيمن حسين وعلي الحمادي على رأس قائمة منتخب العراق لخوض معسكر إسبانيا تحضيرا لكأس العالم 2026.
ويلعب منتخب العراق ضد إسبانيا يوم 4 يونيو تحضيرا لكأس العالم.
وتأهل منتخب العراق لكأس العالم بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي.
وأكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.
وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.
وجاءت قائمة منتخب العراق لمعسكر إسبانيا كالتالي:
