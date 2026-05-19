قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس القائمة المبدئية لكأس العالم

يتواجد الثنائي أيمن حسين وعلي الحمادي على رأس قائمة منتخب العراق لخوض معسكر إسبانيا تحضيرا لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب العراق ضد إسبانيا يوم 4 يونيو تحضيرا لكأس العالم.

وتأهل منتخب العراق لكأس العالم بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي.

وأكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.

وجاءت قائمة منتخب العراق لمعسكر إسبانيا كالتالي: