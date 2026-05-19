مواجهات مكررة وظهور استثنائي في أبرز ملامح قرعة تصفيات كأس إفريقيا

فرضت المواجهات المكررة نفسها على قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما أعادت القرعة عددا من الصدامات التي أصبحت معتادة في السنوات الأخيرة بين المنتخبات الإفريقية، سواء في تصفيات كأس العالم أو أمم إفريقيا أو حتى خلال النسخ الأخيرة من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال عام 2027.

وشهدت القرعة مجموعة متوازنة لمصر رفقة كل من أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وتقام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027 بمشاركة 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى أمم إفريقيا.

وجاء منتخب مصر على رأس هذه المواجهات المتكررة، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب أنجولا، لتتجدد المواجهة بين المنتخبين بعد لقائهما مؤخرا في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025، إضافة إلى مواجهتين في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يكن منتخب المغرب لكرة القدم بعيدا عن المشهد، بعدما أوقعته القرعة مجددا مع منتخبي الجابون والنيجر في المجموعة الأولى من التصفيات.

وبذلك تكررت مواجهات المغرب مع الجابون 4 مرات في آخر 15 عاما.

كما تكررت مواجهات أسود أطلس مع النيجر 3 مرات في التصفيات المختلفة.

ولعب المغرب ضد الجابون في كل من: تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012- تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - تصفيات كأس العالم 2018 - والآن في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

أما منتخب النيجر وقع مع المغرب في: تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 - تصفيات كأس العالم 2026 - والآن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

كما أعادت القرعة مواجهة منتخب السنغال مع منتخب السودان ضمن المجموعة العاشرة، بعد أشهر قليلة فقط من وقوع المنتخبين معا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بعيدا عن المواجهات المتكررة حملت القرعة قصتين استثنائيتين على مستوى المنتخبات الأقل حضورا قاريا.

البداية كانت مع منتخب الصومال الذي يشارك لأول مرة في مرحلة المجموعات من تصفيات أمم إفريقي.

وجاءت مشاركة منتخب الصمال بعد نجاحه في عبور الدور التمهيدي للمرة الأولى في تاريخه، ليحقق خطوة تاريخية لكرة القدم الصومالية التي عانت لسنوات طويلة من الغياب عن المنافسة القارية الحقيقية.

أما القصة الثانية فكانت عودة منتخب إريتريا إلى أجواء التصفيات بعد غياب طويل، إذ يخوض المنتخب التصفيات للمرة الأولى منذ نسخة 2008، في ظهور يعد استثنائيا بعد سنوات من الابتعاد عن المشهد القاري.

وتزداد أهمية عودة منتخب إريتريا بسبب وجود المدرب المصري هشام يكن على رأس الجهاز الفني، بعدما نجح في قيادة المنتخب لعبور الدور التمهيدي والوصول إلى مرحلة المجموعات، ليصبح واحدا من أبرز الوجوه العربية الحاضرة في التصفيات الحالية.

وضمن منتخب إريتريا تواجده في التصفيات بعدما كرر انتصاره ذهابا وإيابا على إسواتيني في الدور التمهيدي.

وجاءت مجموعات تصفيات أمم إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجابون - النيجر - ليسوتو.

المجموعة الثانية: مصر- أنجولا - مالاوي - جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار - غانا - جامبيا - الصومال.

المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا - غينيا - كينيا - إريتريا.

المجموعة الخامسة: الكونغو الديمقراطية - غينيا الاستوائية - سيراليون - زيمبابوي.

المجموعة السادسة: بوركينا فاسو - بنين - موريتانيا - إفريقيا الوسطى.

المجموعة السابعة: الكاميرون - جزر القمر - ناميبيا - الكونغو برازفيل.

المجموعة الثامنة: تونس - أوغندا - ليبيا - بوتسوانا.

المجموعة التاسعة: الجزائر - زامبيا - توجو - بوروندي.

المجموعة العاشرة: السنغال موزمبيق - السودان - إثيوبيا.

المجموعة الحادية عشرة: مالي - كاب فيردي - رواندا - ليبيريا.

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا - مدغشقر - تنزانيا - غينينا بيساو.

وجاءت مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

الجولة الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

الجولة الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027