أبو العينين للاعبي سيراميكا: لا أنتظر منكم سوى الفوز على الزمالك

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 19:31

كتب : FilGoal

محمد أبو العينين رئيس سيراميكا كليوباترا

وجه محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا رسالة تحفيزية إلى لاعبي فريقه قبل مواجهة الزمالك.

وقال أبو العينين للاعبي سيراميكا في تصريحات أرسلها المركز الإعلامي للنادي: "لا أنتظر منكم سوى تحقيق الفوز في لقاء الزمالك".

وأضاف "أعلم أنكم جميعًا تلعبون بشرف ونزاهة، وفق مباديء سيراميكا كليوباترا، وأقدر قيمة جهودكم، بقيادة الجهاز الفني وعلى رأسه علي ماهر".

وأشار "لا نلعب سوى لأنفسنا ولاسم مؤسستنا، نحترم الجميع، لكن البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا، ونحترم قيمة المنافسة الشريفة، بصرف النظر عن مواقف الأخرين".

وأكمل "عليكم إثبات جدارتكم بالمركز الرابع في الدوري بتقديم أداء يتناسب مع اسم سيراميكا كليوباترا وقيمة أسماءكم الكبيرة".

وشدد "قدمتم أداءً رائعًا طوال الموسم، ومثلما لعبتم بشرف أمام الجميع، وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز. وتعادلتم مع الفريقين وكنتم السباقين بالتهديف".

وأتم تصريحاته "أنتظر منكم تقديم نفس الأداء مع الزمالك، والبحث عن الفوز الذي سبق وأن حققتموه في دور الـ16 لكأس مصر".

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين الزمالك وسيراميكا من أجل حصول الأبيض على حصة كليوباترا في تذاكر المباراة لطرحها لجماهيره.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، وستقام المباراة يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الثامنة مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز، مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

