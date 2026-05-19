"بسبب قيم ومبادئ النادي".. غزل المحلة يستبعد محمود صبحي من جهازه الفني

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

غزل المحلة

قرر نادي غزل المحلة استبعاد محمود صبحي مدرب الفريق من الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب.

وجاء قرار المحلة بعد الازمة التي شهدنها مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

وقال غزل المحلة في بيان: "قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم استبعاد محمود صبحي ، مدرب الفريق الأول ، وذلك لما بدر منه من تصرفات غير مسؤولة خلال المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري ، والتصرف بصورة لا تتناسب مع مسؤولياته داخل المنظومة ، بما لا يتماشى مع مبادئ وقيم النادي".

"ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القـرار جاء حفاظًا على استقرار الفريق ومصلحة النادي ، وفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل المنظومة ، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر جهود الجميع".

"كما يشدد مجلس الإدارة على أنه لن يسمح لأي شخص مهما كان منصبه الخروج عن النص أو المساس باستقرار الفريق وسيتم التعامل بكل حزم مع أي تجاوزات حفاظًا على كيان النادي ومصالحه".

وحقق غزل المحلة انتصارا ثمينا على الاتحاد بهدف دون رد بالوقت القاتل.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 في المركز التاسع بجدول مجموعة الهبوط وبفارق 4 نقاط عن المركز المؤهل للهبوط.

