إبراهيم حسن: قرعة تصفيات أمم إفريقيا؟ جاهزون لأي تحديات.. وتركيزنا على كأس العالم

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على جاهزية الفراعنة لأي تحديات مقبلة وذلك تعقيبا على قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وشهدت القرعة مجموعة متوازنة لمصر رفقة كل من أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "قرعة كأس إفريقيا؟ منتخب مصر جاهز لأي تحديات قادمة ونلعب دائما للفوز و رفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية".

وأضاف "المنتخبات الإفريقية تتطور للأفضل في السنوات الأخيرة ولم يعد هناك منتخبات صغيرة، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج".

وأتم تصريحاته "تركيزنا منصب حاليا بالكامل علي بطولة كأس العالم 2026 التي ستنطلق في شهر يونيو المقبل".

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو، إذ يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة: بلجيكا - إيران - نيوزيلندا.

وفيما يتعلق بكأس إفريقيا 2027 يواجه الفراعنة منتخب جنوب السودان لأول مرة في مباراة دولية بعد مواجهته وديا في 2023 والفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتقام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027 بمشاركة 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى أمم إفريقيا.

وجاءت مجموعات تصفيات أمم إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجابون - النيجر - ليسوتو.

المجموعة الثانية: مصر- أنجولا - مالاوي - جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار - غانا - جامبيا - الصومال.

المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا - غينيا - كينيا - إريتريا.

المجموعة الخامسة: الكونغو الديمقراطية - غينيا الاستوائية - سيراليون - زيمبابوي.

المجموعة السادسة: بوركينا فاسو - بنين - موريتانيا - إفريقيا الوسطى.

المجموعة السابعة: الكاميرون - جزر القمر - ناميبيا - الكونغو برازفيل.

المجموعة الثامنة: تونس - أوغندا - ليبيا - بوتسوانا.

المجموعة التاسعة: الجزائر - زامبيا - توجو - بوروندي.

المجموعة العاشرة: السنغال موزمبيق - السودان - إثيوبيا.

المجموعة الحادية عشرة: مالي - كاب فيردي - رواندا - ليبيريا.

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا - مدغشقر - تنزانيا - غينينا بيساو.

وجاءت مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

الجولة الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

الجولة الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027