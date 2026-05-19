الترجي يعين شكري الواعر مسؤولا عن كرة القدم

أعلن نادي الترجي التونسي تعيين نجمه السابق شكري الواعر مسؤولا عن فرع كرة القدم.

ويعد الواعر أحد أساطير حراسة المرمى في نادي الترجي والمنتخب التونسي.

وقال الترجي في بيان عبر موقعه الرسمي: "تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أحبائها الأوفياء تعيين شكري الواعر في خطة نائب.

رئيس مكلف بكرة القدم بداية من تاريخ هذا البلاغ. هذا وقد وقع صبيحة اليوم تسليم المهام بمقر النادي".

وجاء قرار تعيين الواعر ضمن عدة قرارات اتخذتها إدارة نادي الترجي التونسي بعد خسارة لقب الدوري، والخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي النادي الإفريقي.

فيما ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نص النهائي على حساب صنداونز.

وقرر الترجي التخلي عن خدمات مدربه الفرنسي باتريسل بوميل.

كما قرر منح شكري الواعر ملف كرة القدم بعد سنوات من قيادة رياض بالنور هذا الملف.